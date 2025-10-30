Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas para unhas em gel que podem causar câncer

Estabelecimentos têm 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:50

A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas para unhas em gel que podem causar câncer Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a utilização de duas substâncias que podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas ou esmaltação em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta ou LED. As substâncias são o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). A resolução foi aprovada nesta quarta-feira (29).

De acordo com a agência, o objetivo da proibição é proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles. Ainda segundo a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode prejudicar a fertilidade.

Unhas, esmalte e beleza

Esmalte por Shutterstock
Esmalte por Shutterstock
Esmalte por Shutterstock
Pesquisas apontam que o formato quadrado revela racionalidade e equilíbrio por Freepik
Unhas por Reprodução
Luiza Sonza por Divulgação
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
1 de 11
Esmalte por Shutterstock

“Com a decisão, o Brasil se alinha aos padrões de segurança da União Europeia, que também baniu recentemente esses ingredientes. A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados aqui. A proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético”, diz a agência em nota.

Segundo a resolução, a fabricação, a importação e a concessão de novos registros ou notificações para produtos que contenham TPO ou DMPT estão proibidas imediatamente. No comércio, as empresas e estabelecimentos têm 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado. Após esse prazo, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa. As empresas responsáveis deverão realizar o recolhimento daqueles que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.

"Ainda que o risco ocupacional seja mais intenso, usuárias e usuários também estão sujeitos aos efeitos nocivos decorrentes da exposição, reforçando sua dimensão social. Diante desse cenário, é dever do Estado atuar preventivamente, evitando a perpetuação de risco sabidamente evitável”, afirmou a relatora da norma, a diretora Daniela Marreco.

Ela reforçou ainda que os eventos adversos dessas substâncias estão, em geral, associados a exposições repetidas e prolongadas, de modo que contatos ocasionais ou pouco frequentes representam risco significativamente menor. “Contudo, não afasta a necessidade de uma medida tempestiva de proibição dessas substâncias, cumprindo nosso papel de proteção da saúde com a edição da medida de precaução ora proposta", disse.

Mais recentes

Imagem - Sede da TV Globo é invadida por homem em surto

Sede da TV Globo é invadida por homem em surto
Imagem - Venda de medicamentos em supermercado: avanço no acesso ou risco à saúde?

Venda de medicamentos em supermercado: avanço no acesso ou risco à saúde?
Imagem - Morta com tiro no rosto em operação no Rio, Japinha do CV postava vídeos no TikTok; veja

Morta com tiro no rosto em operação no Rio, Japinha do CV postava vídeos no TikTok; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada