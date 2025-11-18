Pingar cera de vela funciona? Veja dicas para fortalecer as unhas e o que a ciência diz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:30
Se populariza na internet um truque inusitado para fortalecer as unhas: pingar em cima delas cera de vela quente. Mas será que isso realmente dá certo? Não é perigoso?
Cintia Guedes Mendonça, dermatologista, explicou para o portal Mulher que é pura invenção: a cera de vela não possui nenhuma propriedade fortalecedora de unhas, nem auxilia com unhas encravadas, crescimento das cutículas e nem micose.
Fortalecimento das unhas
Na verdade, conforme detalha Guedes Mendonça, pingar vela na unha encravada ou com micose pode piorar, e muito, a situação. Isso porque a temperatura alta da parafina pode queimar ou machucar ainda mais a pele já sensibilizada.
“Além disso, a vela é feita de parafina, um derivado do petróleo, que pode ser extremamente alérgico”, destaca a especialista.
Segundo a especialista, quem busca fortalecer as unhas deve apostar em truques que possuem eficiência comprovada, como suco de laranja ou tomate.
Outra maneira de fazer as unhas crescerem mais rápido é passar um pouco de óleo de rícino ou óleo de coco, que promovem a hidratação da região. Isso, segundo ela, atua positivamente na resistência e tamanho das unhas.