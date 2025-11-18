TRUQUE OU TROÇA?

Pingar cera de vela funciona? Veja dicas para fortalecer as unhas e o que a ciência diz

Truque inusitado pode trazer perigo para os dedos

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:30

Ideia pode ser perigosa Crédito: Imagem: Arivumathi/Wikimedia Commons

Se populariza na internet um truque inusitado para fortalecer as unhas: pingar em cima delas cera de vela quente. Mas será que isso realmente dá certo? Não é perigoso?

Cintia Guedes Mendonça, dermatologista, explicou para o portal Mulher que é pura invenção: a cera de vela não possui nenhuma propriedade fortalecedora de unhas, nem auxilia com unhas encravadas, crescimento das cutículas e nem micose.

Perigos do falso truque

Na verdade, conforme detalha Guedes Mendonça, pingar vela na unha encravada ou com micose pode piorar, e muito, a situação. Isso porque a temperatura alta da parafina pode queimar ou machucar ainda mais a pele já sensibilizada.

“Além disso, a vela é feita de parafina, um derivado do petróleo, que pode ser extremamente alérgico”, destaca a especialista.

Truques que funcionam

Segundo a especialista, quem busca fortalecer as unhas deve apostar em truques que possuem eficiência comprovada, como suco de laranja ou tomate.