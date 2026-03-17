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Melhor amigo de Zé Felipe detona convocação da Seleção, que tem Vini Jr. na lista: 'Só levou mongoloide'

João Victor Cocá é padrinho de Maria Alice, filha mais velha do cantor com Virginia Fonseca

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:56

João Victor Cocá e Zé Felipe
João Victor Cocá e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

A última convocação da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo 2026 foi detonada por João Victor Cocá. Em suas redes sociais, o  melhor amigo de Zé Felipe criticou as escolhas do técnico Carlo Ancelotti, anunciadas na segunda-feira (16). Ele reclamou da ausência de Neymar e ainda chamou os jogadores de "mongoloides". Entre os nomes na lista, está Vini Jr., atual namorado de Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe.

Nos Stories do Instagram, o influenciador disse não entender o critério usado por Ancelotti. Para ele, Neymar é melhor do que todos os atletas escolhidos pelo técnico italiano. "Cara, eu fiquei pensando assim: 'o que que passa na cabeça desse treinador da Seleção Brasileira?' Ou eu não entendo p*rra nenhuma de futebol, mas, velho... Neymar, com as duas pernas machucadas, ele é melhor do que qualquer um que está ali naquela Seleção", afirmou.

João Victor Cocá e Zé Felipe

João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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João Victor Cocá e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

"Leva o cara nem que seja para entrar um minuto. Para a gente, ele é a nossa esperança", continuou João, que ainda xingou os nomes convocados. "Só levou mongoloide. Se chegar com isso aí, não passamos nem da primeira fase. Futebol acabou".

João Victor Cocá é amigo de infância de Zé Felipe e atua como seu assessor pessoal. Também é padrinho de Maria Alice, a filha mais velha do cantor com a influenciadora Virginia Fonseca. O ex-casal tem outros dois herdeiros: Maria Flor e José Leonardo.

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Tags:

Virginia Seleção Brasileira Virginia Fonseca Vini jr. Carlo Ancelotti João Victor Cocá

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