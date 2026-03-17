BODAS DE PAPEL

Sthe Matos ganha carrão de R$ 1,5 milhão e relógio de R$ 25 mil no primeiro aniversário de casamento com Kevi Jonny

Cantor presenteou a influenciadora com artigos de luxo; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:01

Sthe Matos e Kevi Jonny Crédito: Reprodução/Instagram

Kevi Jonny não economizou ao presentear a esposa, Sthe Matos, no primeiro aniversário de casamento deles. A influenciadora mostrou nas redes sociais, na última segunda-feira (16), os mimos de luxo que ganhou do marido, incluindo um carrão que, no Brasil, custa R$ 1,5 milhão. Os dois posaram no maior clima de romance e mostraram os detalhes dos presentes.

"Sem acreditar nessa surpresa!! Um ano de casadossss", diz a publicação em conjunto feita pelo casal. Nas fotos, Sthe aparece diante de um veículo modelo Tesla Cybertruck, da empresa do empresário Elon Musk. Dentro do automóvel de R$ 1,5 milhão, ela ainda exibiu um relógio Cartier Tank, avaliado em R$ 25 mil.

Sthe Matos ganhou presentes de luxo de Kevi Jonny 1 de 18

A influenciadora também ganhou um buquê de flores e um cartaz com declaração de amor do marido. "Por todas as vezes que me apoiou, por toda a alegria que trouxe para minha vida, por todo o amor que encontrei em você, por tudo isso, e muito mais... Sempre irei te amar!", dizia a carta de amor.

Sthe também mostrou que fez comprinhas para a data especial e se mostrou surpresa com os mimos dados pelo marido. "Equipe, vocês não têm noção do que foi esse momento aqui, eu chorei tanto!! O vídeo está enorme, mas vou editar pra vocês. Estou em choque kkk Gravando um monte de vídeos pra vocês. Vou postar tudo depois kkkkkk", afirmou.