MAIS UMA POLÊMICA

Ratinho sai em defesa de Bolsonaro e detona Wagner Moura: 'Cala a sua boca, p*rra'

Apesar de elogiar o baiano como ator, apresentador reclamou das declarações recentes feitas pelo artista

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:23

Ratinho e Wagner Moura Crédito: Reprodução

Ratinho se envolveu em mais uma polêmica. Depois de ser acusado de transfobia após as recentes falas contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), o apresentador detonou Wagner Moura por suas declarações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a divulgação internacional do filme O Agente Secreto, que disputou o Oscar 2026.

O comunicador iniciou seu comentário elogiando os trabalhos do ator, relembrando papéis marcantes do baiano, como o Capitão Nascimento, em Tropa de Elite, e o narcotraficante Pablo Escobar, na série Narcos.

Wagner Moura da vida real 1 de 6

"Aquele menino que disputou o Oscar e perdeu, o Wagner Moura, conheço como Capitão Nascimento, um baita de um ator, depois foi o que fez um outro dos narcotraficantes, o Pablo Escobar, sensacional, é um baita de um ator", falou.

Na sequência, porém, o apresentador mudou o tom e fez críticas diretas ao posicionamento político do baiano. "Wagner, esquece o Bolsonaro, cara. Para de falar dele. Qual o motivo de falar dele? O cara tá doente, quase morrendo e você falando mal do cara nos Estados Unidos. Cala a sua boca, porra. Que isso? Fala outra coisa".

"Continua sendo o Capitão Nascimento, continua sendo o baita do ator que você é, esquece essa coisa de política. Se não, a gente vai morrer ou vamos se matar. O Brasil é um só. Nosso povo é um só. Vamos deixar a política pra hora que tem que ser política, na hora da urna. Aí vota do jeito que você quiser", completou Ratinho.

?? VEJA: O apresentador Ratinho critica Wagner Moura e manda ele esquecer Jair Bolsonaro:



“Wagner, esquece Bolsonaro, para de falar dele, o cara está lá quase morrendo, e vc falando mal do cara. CALA A SUA BOCA!” pic.twitter.com/djK3T9EolJ — Brasil Alternativo (@bralternativo_) March 17, 2026

Ratinho tem 9 fazendas e rede de hotéis 1 de 15

As declarações de Wagner Moura criticadas por Ratinho não têm relação com o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Em entrevistas recentes nos Estados Unidos, o ator comentou sobre a política brasileira e o contexto em que surgiu o filme "O Agente Secreto", que rendeu ao baiano a indicação ao Oscar de Melhor Ator.

No programa Jimmy Kimmel Live!, Moura disse que cogitava agradecer a Bolsonaro se vencesse o Oscar, em referência ao agradecimento irônico que o apresentador americano fez a Donald Trump. "Eu pensei que era uma ideia brilhante e que eu deveria basicamente agradecer ao Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso Donald Trump brasileiro", afirmou.