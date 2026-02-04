SAIBA DETALHES

Dono do Banco Master oferece apartamento de R$ 30 milhões para modelo brasileira e acende rumores de traição

Daniel Vorcaro teria oferecido um apartamento duplex nos Jardins, avaliado em R$ 30 milhões

Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:34

Vorcaro e Izabel Gou Crédito: Reprodução (Divulgação/Master e Instagram)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria oferecido um duplex nos Jardins, zona oeste de São Paulo, avaliado em R$ 30 milhões, à modelo Izabel Goulart.

O apartamento foi comprado em maio de 2023, pela Super Empreendimentos, empresa dona de imóveis usados pelo banqueiro e alvo de investigação da Polícia Federal (PF), e foi oferecido como investimento na marca de produtos de beleza que seria lançada por ela, segundo o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

A oferta foi feita no período em que Vorcaro e Izabel mantiveram um relacionamento, após se conhecerem na Les Cinq, uma academia de alto padrão que recebeu aportes de uma empresa de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro que já foi diretor da Super Empreendimentos, suspeita de ocultar os bens de Vorcaro.

Izabel confirmou a oferta do duplex através da assessoria, mas afirmou que a negociação não prosperou. Ainda assim, ele bancou uma reforma no apartamento, acompanhada por Izabel, de acordo com relatos da vizinhança e de prestadores de serviço. A assessoria do banqueiro não se manifestou sobre o assunto.

A Super Empreendimentos recebeu cerca de R$ 650 milhões que teriam sido desviados do Banco Master através de um fundo, como apontou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o Metrópoles, a modelo Izabel Goulart explicou que a oferta faz parte de uma proposta de compra de parte de uma marca de itens fitness, alimentos e produtos para cuidados do corpo, que ainda será lançada.

A modelo teria negociado com um grupo de investidores norte-americanos, mas os valores propostos pelo banqueiro a fizeram repensar a negociação. A equipe de Izabel explicou que o negócio com Vorcaro não teria ido para frente porque o banqueiro não ofereceu a mesma capilaridade para os produtos que os investidores do exterior lhe garantiram.

Aos 41 anos, Izabel é uma das modelos brasileiras mais famosas no mercado internacional e conhecida por ter sido uma Angel, nome dado às modelos da Victoria’s Secret. Ela desfilou pela marca entre 2005 e 2008. Hoje, é noiva do goleiro alemão Kevin Trapp, que joga no Paris FC, na França.

Vale lembrar que a top model tem um relacionamento com o goleiro alemão desde 2015, e o apartamento foi oferecido como forma de negociação, em 2023, o que foi motivo suficiente para acender rumores de traição nas redes sociais. Em uma publicação, uma internauta questionou o atual relacionamento da modelo brasileira.