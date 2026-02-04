Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono do Banco Master oferece apartamento de R$ 30 milhões para modelo brasileira e acende rumores de traição

Daniel Vorcaro teria oferecido um apartamento duplex nos Jardins, avaliado em R$ 30 milhões

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:34

Vorcaro e Izabel Gou
Vorcaro e Izabel Gou Crédito: Reprodução (Divulgação/Master e Instagram)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria oferecido um duplex nos Jardins, zona oeste de São Paulo, avaliado em R$ 30 milhões, à modelo Izabel Goulart.

O apartamento foi comprado em maio de 2023, pela Super Empreendimentos, empresa dona de imóveis usados pelo banqueiro e alvo de investigação da Polícia Federal (PF), e foi oferecido como investimento na marca de produtos de beleza que seria lançada por ela, segundo o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Izabel Goulart

Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram
1 de 15
Modelo Izabel Goulart por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Isadora Cruz, de ‘Coração Acelerado’, e namorado atleta protagonizam beijão no litoral antes das Olímpiadas de Inverno

Isadora Cruz, de ‘Coração Acelerado’, e namorado atleta protagonizam beijão no litoral antes das Olímpiadas de Inverno

Imagem - Internauta diz que família de Isabel Veloso é impedida de ver o filho da influenciadora

Internauta diz que família de Isabel Veloso é impedida de ver o filho da influenciadora

Imagem - Sonho de CLT: Príncipe William recebe ‘salário’ de mais de R$ 1,6 milhão por dia

Sonho de CLT: Príncipe William recebe ‘salário’ de mais de R$ 1,6 milhão por dia

A oferta foi feita no período em que Vorcaro e Izabel mantiveram um relacionamento, após se conhecerem na Les Cinq, uma academia de alto padrão que recebeu aportes de uma empresa de Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro que já foi diretor da Super Empreendimentos, suspeita de ocultar os bens de Vorcaro.

Izabel confirmou a oferta do duplex através da assessoria, mas afirmou que a negociação não prosperou. Ainda assim, ele bancou uma reforma no apartamento, acompanhada por Izabel, de acordo com relatos da vizinhança e de prestadores de serviço. A assessoria do banqueiro não se manifestou sobre o assunto.

A Super Empreendimentos recebeu cerca de R$ 650 milhões que teriam sido desviados do Banco Master através de um fundo, como apontou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo o Metrópoles, a modelo Izabel Goulart explicou que a oferta faz parte de uma proposta de compra de parte de uma marca de itens fitness, alimentos e produtos para cuidados do corpo, que ainda será lançada.

A modelo teria negociado com um grupo de investidores norte-americanos, mas os valores propostos pelo banqueiro a fizeram repensar a negociação. A equipe de Izabel explicou que o negócio com Vorcaro não teria ido para frente porque o banqueiro não ofereceu a mesma capilaridade para os produtos que os investidores do exterior lhe garantiram.

Aos 41 anos, Izabel é uma das modelos brasileiras mais famosas no mercado internacional e conhecida por ter sido uma Angel, nome dado às modelos da Victoria’s Secret. Ela desfilou pela marca entre 2005 e 2008. Hoje, é noiva do goleiro alemão Kevin Trapp, que joga no Paris FC, na França.

Vale lembrar que a top model tem um relacionamento com o goleiro alemão desde 2015, e o apartamento foi oferecido como forma de negociação, em 2023, o que foi motivo suficiente para acender rumores de traição nas redes sociais. Em uma publicação, uma internauta questionou o atual relacionamento da modelo brasileira.

“A Izabel não namora aquele goleiro alemão, gente? O Kevin Trapp”, questionou uma mulher. “Ele é o maior corno da história do mundo, até o Neymar ela ficou na época que ambos jogavam juntos, e acho que hoje em dia já são casados mesmo”, supôs outra. “Gente como assim, se ela tá como Kevin Trapp desde 2015”, escreveu outra pessoa. Apesar do ‘tribunal da internet’ supor algo, os indícios indicam outra coisa, já que o processo de oferta do apartamento fez parte de uma negociação.

Tags:

Modelo Daniel Vorcaro Banco Master Izabel Goulart

Mais recentes

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
Imagem - Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'

Margot Robbie e Jacob Elordi rasgam elogios a Wagner Moura: 'Homem lindo'
Imagem - Isadora Cruz, de ‘Coração Acelerado’, e namorado atleta protagonizam beijão no litoral antes das Olímpiadas de Inverno

Isadora Cruz, de ‘Coração Acelerado’, e namorado atleta protagonizam beijão no litoral antes das Olímpiadas de Inverno

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
03

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
04

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)