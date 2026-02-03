Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sonho de CLT: Príncipe William recebe ‘salário’ de mais de R$ 1,6 milhão por dia

Monarca acumula cifras milionários em frente ao Ducado da Cornualha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:29

Príncipe William comanda empreendimento da família real
Príncipe William comanda empreendimento da família real Crédito: Reprodução | Instagram

Já pensou receber mais de R$ 1,6 milhão por dia? Parece um sonho distante, mas é a realidade de um dos monarcas mais famosos do mundo, o Príncipe William. O monarca faturou essa quantia em 2025, em frente ao Ducado da Cornualha, uma espécie de grande “empresa imobiliária” da família real.

Segundo informações divulgadas pela People, um relatório publicado em junho do ano passado mostrou que Príncipe William recebeu cerca de US$ 30 milhões referentes ao seu segundo ano de rendimentos como responsável pelo Ducado da Cornualha.

Princípe William

príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
1 de 7
príncipe william por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Shawn Mendes desembarca em Salvador após evento com príncipe William no Rio de Janeiro

Shawn Mendes desembarca em Salvador após evento com príncipe William no Rio de Janeiro

Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Imagem - Príncipe William é anunciado no Domingão com Huck e web repercute: 'Passada!'

Príncipe William é anunciado no Domingão com Huck e web repercute: 'Passada!'

Em valores aproximados, isso equivale a mais de R$ 1,6 milhão por dia, ou cerca de R$ 440 mil diariamente, número que parece distante da realidade de qualquer trabalhador comum. O título e o controle desse patrimônio passaram para William em 2022, momento em que seu pai, Rei Charles III, assumiu oficialmente o trono do Reino Unido.

De acordo com Relatório Anual Integrado de 2025, publicado pelo próprio Ducado, o superávit distribuível do ano fiscal 2024-2025 foi de £ 22,9 milhões, algo em torno de US$ 30,9 milhões. O valor cobre despesas oficiais, privadas e beneficentes de Príncipe William, de Kate Middleton e dos três filhos do casal.

O Ducado é um estrutura que foi criada ainda em 1337, durante o reinado de Rei Eduardo III, com a missão de sustentar financeiramente o herdeiro do trono. Avaliado em mais de US$ 1 bilhão, o Ducado da Cornualha se estende por cerca de 130 mil acres, espalhados por 23 condados da Inglaterra e do País de Gales. O patrimônio inclui terras, fazendas, imóveis residenciais e vários outros ativos que garantem a manutenção da família do herdeiro.

É importante salientar que William paga imposto de renda sobre todo o valor recebido, após descontadas as despesas domésticas, de acordo com a People. No entanto, esses gastos não são detalhados publicamente, o que mantém parte do orçamento longe do olhar público.

Com a morte da Rainha Elizabeth II, em 2022, Príncipe William assumiu de forma definitiva o comando dessa estrutura e passou a administrar um dos patrimônios mais antigos e valiosos da monarquia brasileira.

Tags:

Princípe William

Mais recentes

Imagem - Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA

Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA
Imagem - Leandro tem segredo envolvendo Zilá em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é

Leandro tem segredo envolvendo Zilá em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é
Imagem - Rodrigo Bocardi fala sobre bastidores da saída da Globo e relembra episódios marcantes da carreira

Rodrigo Bocardi fala sobre bastidores da saída da Globo e relembra episódios marcantes da carreira

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste
01

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
02

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador