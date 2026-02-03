'SALÁRIO' MILIONÁRIO!

Sonho de CLT: Príncipe William recebe ‘salário’ de mais de R$ 1,6 milhão por dia

Monarca acumula cifras milionários em frente ao Ducado da Cornualha

Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:29

Príncipe William comanda empreendimento da família real Crédito: Reprodução | Instagram

Já pensou receber mais de R$ 1,6 milhão por dia? Parece um sonho distante, mas é a realidade de um dos monarcas mais famosos do mundo, o Príncipe William. O monarca faturou essa quantia em 2025, em frente ao Ducado da Cornualha, uma espécie de grande “empresa imobiliária” da família real.

Segundo informações divulgadas pela People, um relatório publicado em junho do ano passado mostrou que Príncipe William recebeu cerca de US$ 30 milhões referentes ao seu segundo ano de rendimentos como responsável pelo Ducado da Cornualha.

Em valores aproximados, isso equivale a mais de R$ 1,6 milhão por dia, ou cerca de R$ 440 mil diariamente, número que parece distante da realidade de qualquer trabalhador comum. O título e o controle desse patrimônio passaram para William em 2022, momento em que seu pai, Rei Charles III, assumiu oficialmente o trono do Reino Unido.

De acordo com Relatório Anual Integrado de 2025, publicado pelo próprio Ducado, o superávit distribuível do ano fiscal 2024-2025 foi de £ 22,9 milhões, algo em torno de US$ 30,9 milhões. O valor cobre despesas oficiais, privadas e beneficentes de Príncipe William, de Kate Middleton e dos três filhos do casal.

O Ducado é um estrutura que foi criada ainda em 1337, durante o reinado de Rei Eduardo III, com a missão de sustentar financeiramente o herdeiro do trono. Avaliado em mais de US$ 1 bilhão, o Ducado da Cornualha se estende por cerca de 130 mil acres, espalhados por 23 condados da Inglaterra e do País de Gales. O patrimônio inclui terras, fazendas, imóveis residenciais e vários outros ativos que garantem a manutenção da família do herdeiro.

É importante salientar que William paga imposto de renda sobre todo o valor recebido, após descontadas as despesas domésticas, de acordo com a People. No entanto, esses gastos não são detalhados publicamente, o que mantém parte do orçamento longe do olhar público.