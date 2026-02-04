Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre o término de Belo com Viviane Araújo: ‘Os dois erraram’

Influenciadora fitness ainda falou sobre expectativa do primeiro beijo de Belo e Viviane Araújo em ‘Três Graças’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 21:54

Graccyanne relembrou relação do ex com Viviane Araújo
Gracyanne relembrou relação do ex com Viviane Araújo Crédito: Reprodução (Cristina Granato/Divulgação e Instagram)

A musa fitness Gracyanne Barbosa relembrou o relacionamento com o ex-esposo Belo, que está no ar na novela “Três Graças”, e abriu o jogo sobre o término do cantor com Viviane Araújo, que atua na mesma trama das nove.

Gracyanne ressaltou que o cantor “tem uma história com a Viviane”. No entanto, afirmou que não sabe o que, de fato, aconteceu. “Não sei exatamente o que aconteceu para chegar onde chegou. Eu sei que os dois erraram, mas foi um relacionamento que fez parte da história do brasileiro. E ela é uma atriz que já está consolida”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Belo ganha comentário de Gracyanne Barbosa em post por papel em 'Três Graças' por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário pra ex-sogra, mãe de Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
1 de 9
Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Imagem - ‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

Imagem - Com 82 kg, Gracyanne Barbosa luta para perder peso por causa do Dança dos Famosos; confira rotina da musa

Com 82 kg, Gracyanne Barbosa luta para perder peso por causa do Dança dos Famosos; confira rotina da musa

A influenciadora também reforçou a alegria em ver Belo na novela das nove. “Acho que isso só fortalece ele profissionalmente. A gente pega as redes sociais e só dá os dois. Isso é respostas de um trabalho. Acho que o beijo vai ser emocionante e os dois são atores e estão ali atuando”, afirmou Gracyanne, deixando claro a expectativa em ver a cena em que os personagens Misael e Consuelo.

Em “Três Graças”, Misael e Consuelo vivem um reencontro turbulento após anos. Consuelo, primeiro grande amor de Misael, reaparece para impedi-lo de cometer uma loucura: assassinar Ferette (Murilo Benício) por vingança. Ela desmascara o ex, revelando seus planos criminosos a Joaquim e ao grupo, desaprovando suas atitudes passadas e presentes.

Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação

Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação por Reprodução/Redes Scociais
Gracyanne Barbosa e Belo passam Natal em família por Reprodução/Redes Scociais
Gracyanne Barbosa responde internauta após passar Ntal com Belo após separação por Reprodução/Redes Scociais
Gracyanne Barbosa por Reprodução/Redes Scociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne curte comentário que sugere traição de Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário pra ex-sogra, mãe de Belo por Reprodução/Instagram
Belo e a namorada, Rayane Figliuzzi no Natal de 2025  por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação por Reprodução/Redes Scociais

Gracyanne relembra divórcio com Belo

Ainda em entrevista a LeoDias, Gracyanne explicou que sente frustração pelo casamento com Belo não ter dado certo. “[Tive] a frustração de ter casado e não ter dado certo. Eu tive essa frustração, de tipo: ‘É uma coisa que eu não consegui realizar’, e eu me culpei muito. Hoje eu acho que deu muito certo, foram anos maravilhosos, mas eu não tinha esse pensamento”, descreveu.

Belo e Viviane Araújo terminaram o relacionamento em 2007, após nove anos juntos, cercado por cartas anônimas que relataram traições do cantor. Após o período em que Viviane apoiou Belo na prisão, a relação terminou com rumores de infidelidade, com o cantor assumindo ter traído a atriz, embora tenha negado que Gracyanne fosse o pivô na época.

Já a separação de Belo e Gracyanne, foi anunciada em abril de 2024 e foi motivada por desgaste, falta de tempo do casal e a traição da musa fitness com o personal trainer Gilson de Oliveira. Gracyanne assumiu o erro e o distanciamento, enquanto Belo citou uma crise conjugal, negando que tenha acontecido uma traição.

Tags:

Gracyanne Barbosa E Belo Gracyanne Barbosa

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo abre o coração e admite exigência na construção de casa em Juazeiro: ‘Sempre sonhei com isso’

Ivete Sangalo abre o coração e admite exigência na construção de casa em Juazeiro: ‘Sempre sonhei com isso’
Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
Imagem - Dono do Banco Master oferece apartamento de R$ 30 milhões para modelo brasileira e acende rumores de traição

Dono do Banco Master oferece apartamento de R$ 30 milhões para modelo brasileira e acende rumores de traição

MAIS LIDAS

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
01

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
02

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
03

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
04

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior