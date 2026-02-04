RELAÇÃO AMOROSA

Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre o término de Belo com Viviane Araújo: ‘Os dois erraram’

Influenciadora fitness ainda falou sobre expectativa do primeiro beijo de Belo e Viviane Araújo em ‘Três Graças’

Publicado em 4 de fevereiro de 2026

Gracyanne relembrou relação do ex com Viviane Araújo Crédito: Reprodução (Cristina Granato/Divulgação e Instagram)

A musa fitness Gracyanne Barbosa relembrou o relacionamento com o ex-esposo Belo, que está no ar na novela “Três Graças”, e abriu o jogo sobre o término do cantor com Viviane Araújo, que atua na mesma trama das nove.

Gracyanne ressaltou que o cantor “tem uma história com a Viviane”. No entanto, afirmou que não sabe o que, de fato, aconteceu. “Não sei exatamente o que aconteceu para chegar onde chegou. Eu sei que os dois erraram, mas foi um relacionamento que fez parte da história do brasileiro. E ela é uma atriz que já está consolida”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

A influenciadora também reforçou a alegria em ver Belo na novela das nove. “Acho que isso só fortalece ele profissionalmente. A gente pega as redes sociais e só dá os dois. Isso é respostas de um trabalho. Acho que o beijo vai ser emocionante e os dois são atores e estão ali atuando”, afirmou Gracyanne, deixando claro a expectativa em ver a cena em que os personagens Misael e Consuelo.

Em “Três Graças”, Misael e Consuelo vivem um reencontro turbulento após anos. Consuelo, primeiro grande amor de Misael, reaparece para impedi-lo de cometer uma loucura: assassinar Ferette (Murilo Benício) por vingança. Ela desmascara o ex, revelando seus planos criminosos a Joaquim e ao grupo, desaprovando suas atitudes passadas e presentes.

Gracyanne relembra divórcio com Belo

Ainda em entrevista a LeoDias, Gracyanne explicou que sente frustração pelo casamento com Belo não ter dado certo. “[Tive] a frustração de ter casado e não ter dado certo. Eu tive essa frustração, de tipo: ‘É uma coisa que eu não consegui realizar’, e eu me culpei muito. Hoje eu acho que deu muito certo, foram anos maravilhosos, mas eu não tinha esse pensamento”, descreveu.

Belo e Viviane Araújo terminaram o relacionamento em 2007, após nove anos juntos, cercado por cartas anônimas que relataram traições do cantor. Após o período em que Viviane apoiou Belo na prisão, a relação terminou com rumores de infidelidade, com o cantor assumindo ter traído a atriz, embora tenha negado que Gracyanne fosse o pivô na época.