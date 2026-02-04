Acesse sua conta
4 signos recebem clareza imediata e conseguem resolver problemas antigos nesta quarta (4 de fevereiro)

Sol em Aquário e Lua em Virgem trazem o discernimento necessário para enxergar o que estava escondido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:19

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele problema que parecia um nó cego? Prepare-se, porque a luz vai bater exatamente onde você não conseguia enxergar.

Hoje, o céu de 4 de fevereiro atua como uma lente de aumento poderosa. O Universo está parando de enviar sinais confusos e começando a entregar direções práticas.

Capricórnio, Escorpião, Câncer e Touro sentirão um alívio imediato. Seja através de uma conversa esclarecedora ou de um insight enquanto organiza suas coisas, a resposta virá.

Não ignore sua intuição, mas passe ela pelo filtro da razão. O que for verdadeiro vai permanecer, e o que for ilusão será varrido por essa Lua virginiana. Esteja atento aos encontros ‘ao acaso’.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

