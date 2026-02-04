4 signos recebem clareza imediata e conseguem resolver problemas antigos nesta quarta (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:19
Sabe aquele problema que parecia um nó cego? Prepare-se, porque a luz vai bater exatamente onde você não conseguia enxergar.
Hoje, o céu de 4 de fevereiro atua como uma lente de aumento poderosa. O Universo está parando de enviar sinais confusos e começando a entregar direções práticas.
Capricórnio, Escorpião, Câncer e Touro sentirão um alívio imediato. Seja através de uma conversa esclarecedora ou de um insight enquanto organiza suas coisas, a resposta virá.
Não ignore sua intuição, mas passe ela pelo filtro da razão. O que for verdadeiro vai permanecer, e o que for ilusão será varrido por essa Lua virginiana. Esteja atento aos encontros ‘ao acaso’.