ASTROLOGIA

4 signos recebem clareza imediata e conseguem resolver problemas antigos nesta quarta (4 de fevereiro)

Sol em Aquário e Lua em Virgem trazem o discernimento necessário para enxergar o que estava escondido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:19

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele problema que parecia um nó cego? Prepare-se, porque a luz vai bater exatamente onde você não conseguia enxergar.



Hoje, o céu de 4 de fevereiro atua como uma lente de aumento poderosa. O Universo está parando de enviar sinais confusos e começando a entregar direções práticas.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio, Escorpião, Câncer e Touro sentirão um alívio imediato. Seja através de uma conversa esclarecedora ou de um insight enquanto organiza suas coisas, a resposta virá.

