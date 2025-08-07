TECNOLOGIA

Configuração secreta do Android remove anúncios, acelera o celular e economiza bateria

Como controlar os aplicativos que consomem energia mesmo quando estão fechados

Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:01

Como controlar os aplicativos que consomem energia mesmo quando estão fechados Crédito: Imagem gerada por IA

Embora muitos usuários convivam com lentidão, propagandas invasivas e perda de desempenho, poucos sabem que grande parte desses problemas pode ser resolvida sem instalar nenhum aplicativo externo.

O Android esconde em suas configurações algumas funções que, ao serem desativadas, tornam o celular mais rápido, mais seguro e muito mais prático para o dia a dia.

Desative anúncios personalizados para maior privacidade

A primeira configuração que deve ser ajustada está na seção de privacidade, onde é possível desativar os anúncios personalizados. Isso impede que o sistema utilize seu comportamento de navegação e uso de apps para exibir publicidade direcionada, que além de ser invasiva, exige processamento constante.

Ao bloquear esse tipo de rastreamento, o sistema deixa de acumular dados e o número de anúncios exibidos tende a cair. Além disso, como não há mais coleta e análise frequente de informações, o celular opera de maneira mais leve, com menos travamentos e maior economia de bateria no uso diário.

Limite o funcionamento de apps em segundo plano

Os aplicativos que continuam rodando mesmo após serem fechados são um dos maiores vilões da performance do Android. Esses processos ocupam memória, consomem bateria e muitas vezes nem são percebidos pelo usuário, que sente o aparelho aquecer ou desacelerar sem motivo aparente.

Felizmente, dentro das configurações de bateria ou gerenciamento de aplicativos, há como restringir essa atividade. Ao ativar o modo de restrição para apps que não precisam funcionar o tempo todo, você libera recursos valiosos para tarefas que realmente exigem desempenho, como jogos, vídeos e multitarefas.

Evite que aplicativos sejam iniciados automaticamente

Outro ponto importante para melhorar o desempenho do Android está no controle de quais apps são iniciados automaticamente junto com o sistema. Esse tipo de execução consome tempo na inicialização e sobrecarrega o aparelho logo após ser ligado, prejudicando a fluidez inicial.

Para evitar isso, basta acessar o menu de permissões ou configurações de inicialização automática e desativar o recurso para aplicativos menos importantes. Com essa mudança, o celular se liga mais rapidamente e permanece com mais memória livre, pronta para as atividades que você escolher.

Elimine anúncios dentro de aplicativos manualmente

Diversos aplicativos trazem anúncios em suas interfaces, mesmo quando não são considerados apps gratuitos sustentados por publicidade. Muitas vezes, o próprio desenvolvedor oferece uma opção para desativar essas recomendações em um menu escondido dentro das configurações do app.