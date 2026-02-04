SE MANIFESTARAM

Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada

Produção da oitava temporada do seriado foi interrompida

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:33

Aeroporto: Área Restrita Crédito: Reprodução

Dois agentes da Receita Federal que estrelam "Aeroporto: Área Restrita" se pronunciaram sobre o cancelamento da série em meio às gravações da oitava temporada. A Polícia Federal proibiu as filmagens do programa em aeroportos brasileiros, citando riscos à segurança das operações e dos passageiros abordados.

Segundo nota da corporação, as áreas restritas dos aeroportos são classificadas como "zonas prioritárias de risco, sujeitas a rigorosos controles de acesso". A PF também afirmou que dentro dessas áreas não se enquadram "atividades de entretenimento ou produção audiovisual".

Nesta quarta-feira (4), o analista tributário Nelson Saldanha compartilhou um vídeo sobre o assunto em seu Instagram e lamentou: "Infelizmente".

Já o auditor fiscal Paulo Angelito, que passou a integrar o seriado nas últimas temporadas, comentou no mesmo vídeo compartilhado pelo colega e se mostrou esperançoso que a situação seja resolvida. "Tenho confiança nas instituições e na correta aplicação do nosso ordenamento jurídico, e por isso acredito que essa situação seja revertida em breve", escreveu.

A série acompanha os bastidores da atuação de agentes da Receita Federal e de entidades como a Anvisa e o Ibama em alguns dos maiores aeroportos do país. O programa ganhou fama por exibir, por exemplo, apreensões de drogas, operações táticas especiais e flagras de passageiros suspeitos de irregularidades.

Segundo a produtora responsável pela edição brasileira, a Moonshot, as gravações da oitava temporada do programa começaram em dezembro de 2025. Elas haviam sido autorizadas, até então, nos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), e Pinto Martins, em Fortaleza (CE).

Em janeiro deste ano, porém, o credenciamento das equipes para acessar as áreas restritas do Aeroporto de Guarulhos (SP) foi indeferido, enquanto o acesso já concedido aos demais aeroportos foi cassado.

Em nota, a Moonshot contestou a decisão da PF. ""Ao longo de sete temporadas consecutivas, a Polícia Federal analisou e aprovou as credenciais de todos os profissionais envolvidos na produção do programa 'Aeroporto: Área Restrita', permitindo a realização integral das filmagens", escreveu.