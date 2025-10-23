Acesse sua conta
Farmácia é assaltada no bairro da Graça

Crime aconteceu nesta quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:59

Unidade da Drogasil é alvo de assalto
Unidade da Drogasil é alvo de assalto Crédito: Google Street View

Uma drogaria da franquia Drogasil, na Rua Catharina Paraguassú, no bairro Graça, foi assaltada nesta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta entraram no estabelecimento e roubaram caixas de medicamentos.

A PC vai analisar depoimentos e imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. A reportagem procurou a Drogasil e aguarda mais detalhes sobre o crime.

