CRIME

Farmácia é assaltada no bairro da Graça

Crime aconteceu nesta quinta-feira (23)

Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:59

Unidade da Drogasil é alvo de assalto Crédito: Google Street View

Uma drogaria da franquia Drogasil, na Rua Catharina Paraguassú, no bairro Graça, foi assaltada nesta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta entraram no estabelecimento e roubaram caixas de medicamentos.

