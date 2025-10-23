Farmácia é assaltada no bairro da Graça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:59
Uma drogaria da franquia Drogasil, na Rua Catharina Paraguassú, no bairro Graça, foi assaltada nesta quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta entraram no estabelecimento e roubaram caixas de medicamentos.
Em expansão em Salvador, academias ultrapassam farmácias
A PC vai analisar depoimentos e imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. A reportagem procurou a Drogasil e aguarda mais detalhes sobre o crime.