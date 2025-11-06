Acesse sua conta
Homem é preso por ameaçar a filha com espingarda por dinheiro na Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Barrocas

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07:42

Espingarda foi apreendida com o suspeito Crédito: Reprodução

Um homem de 45 anos foi preso na Bahia por ameaçar a própria filha, de 17 anos, com uma espingarda durante uma discussão por dinheiro. O caso foi registrado na zona rural da cidade de Barrocas, no Centro-Norte do estado, na última terça-feira (4). A briga aconteceu dentro da casa onde a família mora, na localidade de Malhada da Onça.

De acordo com informações da Polícia Militar, após os agentes serem acionados por denúncia, o suspeito foi localizado, e a espingarda — de fabricação artesanal — foi apreendida. As ameaças teriam ocorrido depois que R$ 30 desapareceram dentro de casa e o pai questionou a adolescente sobre o paradeiro do dinheiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Aos policiais, o homem afirmou que não ameaçou a filha e disse que a jovem teria reagido de forma agressiva ao ser questionada. Apesar da negativa, ele foi preso em flagrante e levado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha.

O homem foi autuado por posse irregular de arma de fogo e será ouvido e investigado pelas supostas ameaças contra a adolescente. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

