CRIME

Homem é preso por ameaçar a filha com espingarda por dinheiro na Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Barrocas

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07:42

Espingarda foi apreendida com o suspeito Crédito: Reprodução

Um homem de 45 anos foi preso na Bahia por ameaçar a própria filha, de 17 anos, com uma espingarda durante uma discussão por dinheiro. O caso foi registrado na zona rural da cidade de Barrocas, no Centro-Norte do estado, na última terça-feira (4). A briga aconteceu dentro da casa onde a família mora, na localidade de Malhada da Onça.

De acordo com informações da Polícia Militar, após os agentes serem acionados por denúncia, o suspeito foi localizado, e a espingarda — de fabricação artesanal — foi apreendida. As ameaças teriam ocorrido depois que R$ 30 desapareceram dentro de casa e o pai questionou a adolescente sobre o paradeiro do dinheiro.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Aos policiais, o homem afirmou que não ameaçou a filha e disse que a jovem teria reagido de forma agressiva ao ser questionada. Apesar da negativa, ele foi preso em flagrante e levado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha.