1,8 milhão de baianos podem deixar de pagar conta de luz a partir de julho; entenda

Governo anunciou ampliação da isenção de ICMS

Cerca de 1,8 milhão de baianos poderão deixar de pagar a conta de energia a partir do mês de julho. A medida é ocasionada pela ampliação da isenção no consumo de até 80 kWh por mês. A concessão faz parte da Tarifa Social, que atende famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

