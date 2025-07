COMBATE AO CRIME

Anatel mira 'CV Net' e passa a exigir autorização para provedores de internet

Crime organizado cobra taxa para que moradores tenham acesso ao serviço

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu suspender a determinação que dispensa autorização para os pequenos provedores com até 5 mil acessos. Com a nova regra, a categoria terá até o dia 25 de outubro deste ano para solicitar a outorga ou o serviço de internet será interrompido. A medida visa o combate às facções criminosas, que utilizam os provedores para extorquir a população em localidades de Salvador e outras cidades. >

De acordo com a própria agência, a exploração dos serviços de internet tem representado um dos braços financeiros mais lucrativos das organizações criminosas no Rio de Janeiro. Mas a prática também ocorre na capital baiana. Em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV), de origem carioca, o crime organizado obriga os moradores a contratarem provedores fornecidos pela facção. >

A situação acontece em bairros como Cosme de Farias, Complexo do Nordeste de Amaralina e Engenho Velho da Federação, como mostrou reportagem do CORREIO. Desde de 2020, a Anatel recebeu, 220 denúncias de prestação clandestina de internet no estado da Bahia, sendo 30 em Salvador. A extorsão foi apelidada de 'CV Net' na capital. O Ministério Público da Bahia (MPBA) confirmou que tem conhecimento da situação e apura a prática no estado. >