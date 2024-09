RELEXO DA VIOLÊNCIA

Guerra entre o BDM e o CV impede reparos em rede e Federação fica sem internet

Devido à guerra entre o Bonde do Maluco e o Comando Vermelho no Engenho Velho da Federação, uma operadora de telefonia não pode fazer reparos para a normalização do serviço de internet em boa parte da Federação. Os moradores reclamam que ficam às vezes até 24h sem conexão.