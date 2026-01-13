TECNOLOGIA

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Descubra por que o hábito de rejeitar chamadas de estranhos pode deixar seu telefone ainda mais visível para golpistas

Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:08

Saiba como proteger sua privacidade digital e evitar que discadores automáticos confirmem a atividade da sua linha Crédito: Freepik

Muitas pessoas acreditam que apertar o botão de recusar é a forma mais rápida de se livrar de um incômodo. Contudo, essa reação automática pode ser exatamente o que os sistemas de telemarketing esperam de você no dia a dia.

Agir de forma impulsiva acaba revelando informações valiosas para os robôs que disparam chamadas automáticas.

Internet nos óculos - o fim do celular? 1 de 5

A validação do seu número ativo

Em publicação no X, Nona, professora de inteligência artificial, explica que “toda vez que você rejeita uma chamada, você confirma que seu número está ativo”.

Esse simples gesto envia um sinal claro para os servidores de que há um humano utilizando o aparelho.

Os sistemas modernos de call center conseguem identificar se o usuário interagiu com a tela para desligar a chamada.

Assim, seu contato ganha prioridade em novas listas, pois os golpistas agora sabem que o chip está em uso constante.

A origem das listas de contatos

Geralmente, seu telefone entra nesses bancos de dados após o preenchimento de formulários em sites ou aplicativos de compras.

Esses registros circulam por diversas empresas de marketing, tornando o número um alvo frequente para discadores automáticos.

As operações de golpe usam essas informações para testar a validade dos dados que possuem em mãos.

Como resultado, cada interação vira um registro que fortalece a presença do perfil em listas de spam.

Formas de proteger sua privacidade

A recomendação mais segura é não devolver ligações de números desconhecidos e nunca seguir comandos de voz. Deixar o telefone tocar sem interagir impede que o sistema colete pistas sobre o comportamento atual.

Além disso, é importante utilizar as ferramentas de proteção do próprio aparelho para silenciar contatos suspeitos.