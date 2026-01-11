Você tem rádio antigo? É possível conectá-lo diretamente ao seu celular; saiba como

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
11 de janeiro de 2026
Você ainda usa cabos ou CDs para ouvir música enquanto dirige? Saiba que a integração total com o celular se tornou um padrão exigido por quem busca praticidade no trânsito.
Felizmente, donos de carros mais antigos podem encontrar uma alternativa eficiente para o sistema de som. É possível permitir a conexão direta com o smartphone sem gastar muito dinheiro.
Especialistas recomendam o uso do transmissor FM com Bluetooth para quem quer economia. Esse item transforma rádios tradicionais em centrais conectadas, evitando gastos excessivos com novas instalações elétricas.
Portanto, essa é a saída perfeita para manter a originalidade do painel veicular. Você ganha conectividade moderna de maneira imediata, aproveitando o melhor que o seu smartphone oferece.
O funcionamento é inteligente, pois o transmissor converte o áudio do celular em ondas de rádio. Desse modo, qualquer rádio automotivo comum consegue captar o sinal sem precisar de adaptações físicas.
Depois de ligar no acendedor de cigarros, basta selecionar a frequência indicada no rádio. Com isso, as instruções de navegação e suas músicas favoritas tocam diretamente nos falantes do carro.
Alguns aparelhos trazem compatibilidade com a Siri e o Google Assistente para comandos de voz. Outra vantagem é a presença de portas USB, que facilitam o carregamento rápido de dispositivos móveis.
No varejo, as opções simples custam de R$ 20,00 a R$ 100,00, incluindo suporte a cartões. Contudo, modelos premium ou rádios completos com a função podem passar dos R$ 200,00.