Você tem rádio antigo? É possível conectá-lo diretamente ao seu celular; saiba como

Veja como usar um transmissor FM para ouvir Spotify e fazer chamadas no som original

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 07:00

Conheça a tecnologia simples que dispensa a troca do rádio de fábrica por telas caras Crédito: Pexels

Você ainda usa cabos ou CDs para ouvir música enquanto dirige? Saiba que a integração total com o celular se tornou um padrão exigido por quem busca praticidade no trânsito.



Felizmente, donos de carros mais antigos podem encontrar uma alternativa eficiente para o sistema de som. É possível permitir a conexão direta com o smartphone sem gastar muito dinheiro.

A escolha certa para economizar agora

Especialistas recomendam o uso do transmissor FM com Bluetooth para quem quer economia. Esse item transforma rádios tradicionais em centrais conectadas, evitando gastos excessivos com novas instalações elétricas.

Portanto, essa é a saída perfeita para manter a originalidade do painel veicular. Você ganha conectividade moderna de maneira imediata, aproveitando o melhor que o seu smartphone oferece.

Como funciona a sincronia sem fios

O funcionamento é inteligente, pois o transmissor converte o áudio do celular em ondas de rádio. Desse modo, qualquer rádio automotivo comum consegue captar o sinal sem precisar de adaptações físicas.

Depois de ligar no acendedor de cigarros, basta selecionar a frequência indicada no rádio. Com isso, as instruções de navegação e suas músicas favoritas tocam diretamente nos falantes do carro.

Funcionalidades úteis e custos médios

Alguns aparelhos trazem compatibilidade com a Siri e o Google Assistente para comandos de voz. Outra vantagem é a presença de portas USB, que facilitam o carregamento rápido de dispositivos móveis.