Guardar ou vender? Saiba quanto vale aquele seu celular tijolão antigo

O famoso 'tijolinho' ganha fama também entre os jovens

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:00

Nokia antigo ainda pode valer alguns euros Crédito: Domínio Público

Os dispositivos móveis da Nokia produzidos há décadas, como o lendário 3310, tornaram-se ícones da resistência tecnológica. Estes aparelhos eram conhecidos como verdadeiros tijolos por serem praticamente impossíveis de quebrar.

Muitas pessoas ainda possuem esses celulares guardados em gavetas e agora se perguntam sobre o seu destino. A dúvida entre manter a lembrança guardada ou transformá-la em dinheiro vivo movimenta fóruns de entusiastas retrô.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Margriet, da Holanda, o Nokia antigo ganha espaço entre jovens. As novas gerações buscam uma alternativa ao vício digital enquanto colecionadores monitoram o mercado global.

O retorno triunfal do celular burro no dia a dia

Ao analisar a história dos eletrônicos, a jornalista Manon Sikkel recorda que o Nokia 3310 focava na simplicidade. Diferente dos aparelhos Blackberry, que serviam para o trabalho, o Nokia era ideal para quem buscava paz mental.

“Os proprietários de Nokia, por outro lado, estavam satisfeitos com seu mini-telefone simples e muito confiável”, afirma Manon. Essa satisfação com o básico é o motor da nova tendência que valoriza o uso de celulares clássicos.

Os aparelhos Nokia voltaram à moda porque as gerações Z e Alpha estão exaustas da hiperconectividade. O desejo de passar mais tempo longe das telas e das redes sociais trouxe de volta o interesse pelo design minimalista.

Conhecidos pelo termo “dumbphones” nos países de língua inglesa, esses celulares são o oposto dos smartphones. Eles limitam propositalmente as funções para devolver ao usuário o controle sobre o seu próprio tempo livre.

A experiência offline, que parecia ultrapassada para o século vinte e um, ganha novo fôlego com esses itens. O Nokia “tijolão” oferece justamente a liberdade de não ter aplicativos drenando a atenção durante todo o dia.

Preços praticados por colecionadores de aparelhos retrô

Vamos direto ao ponto que interessa a quem possui um desses guardado: os valores de mercado. Embora a maioria das pessoas não vá enriquecer com a venda, os preços de anúncios recentes são capazes de surpreender os leigos.

No final do ano de 2025, uma unidade do 3310 foi listada no site de leilões eBay por mais de 1,7 mil euros. O valor convertido ultrapassa a marca de 11 mil reais, considerando a cotação da moeda europeia no período citado.

É importante ressaltar que esse preço exorbitante foi pedido por um aparelho totalmente novo. Itens que ainda conservam o lacre da fábrica e a caixa original intacta são o sonho de qualquer colecionador sério do setor.

Para os modelos usados que apresentam bom estado de conservação, a média de preço é bem mais modesta. Geralmente, esses celulares são vendidos por valores que variam entre 25 e 75 euros no mercado internacional de usados.

Se você encontrar a embalagem original do produto, o valor pode ser impulsionado para cerca de 100 euros. No Brasil, essa quantia representaria 600 reais, um valor considerável para uma tecnologia considerada obsoleta.

Como saber se o seu Nokia 3310 ainda tem valor

O mercado nacional brasileiro ainda caminha a passos lentos no setor de colecionismo de celulares antigos. A tendência de usar “dumbphones” por aqui é menor, o que exige cautela na hora de precificar o seu próprio item. Existem detalhes técnicos que você deve conferir antes de anunciar seu Nokia para potenciais compradores.

Verifique se a bateria está estufada ou se há vazamentos químicos, pois esses problemas reduzem drasticamente o preço. A conectividade também influencia no valor final do produto para quem deseja realmente utilizá-lo. Celulares que funcionam com qualquer operadora de telefonia são mais valorizados do que os aparelhos bloqueados por empresas.