Novos radares com IA flagram uso de celular e falta de cinto de segurança a até 300km/h

As câmeras operam dia e noite, sem interferência de reflexos ou baixa luminosidade

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:04

Crédito: Reprodução

Quem estava acostumado a sempre dar um jeitinho para cometer infrações no trânsito e passar despercebido, agora conta com um olheiro mais eficiente. Com o uso da Inteligência Artificial, câmeras instaladas em pontos estratégicos das rodovias, dotadas com resolução ultradefinida, conseguem identificar detalhes mesmo com veículos em velocidade de 300 km/h. As informações foram veiculadas no Fantástico, da TV Globo.

As câmeras operam dia e noite, sem interferência de reflexos ou baixa luminosidade. As imagens obtidas são analisadas pela IA em tempo real e, a partir daí, são sinalizadas as possíveis infrações registradas. "A gente apresenta um conjunto de dados para ela, para ela treinar e validar em cima daquilo, e depois ela consegue replicar esse conhecimento em imagens que ela não viu até então", explicou o coordenador de gestão operacional da Arteris, uma das maiores companhias do setor de concessão de rodovias do Brasil, Cassio Vinícius Carletti Negri.

As informações captadas pela ferramenta são confirmadas por agentes humanos antes da autuação. "O que o policial faz é verificar se, de fato, não houve nenhum erro no trabalho da inteligência", explica Fábio Rocha de Souza, inspetor da PRF. Em Ribeirão Preto (SP), uma das primeiras concessionárias a adotar o sistema, os números impressionam: entre julho e novembro de 2025, foram registradas mais de 20 mil infrações, sendo mais de mil por uso do celular e quase 17 mil por falta do cinto de segurança.

De acordo com uma concessionária, houve redução de 30% nos acidentes após a instalação dos equipamentos. “As pessoas percebem que podem ser multadas e isso aumenta o nível de segurança para a rodovia”, afirma Ana Caetano, gerente de operações da concessionária.

O presidente da Abramet (Associação Brasileira de Medicina do Tráfego), Antonio Meira, alerta que o uso do celular causa três tipos de distração: manual, visual e cognitiva. “A 80 km/h, ler uma mensagem pode significar dirigir por até 100 metros às cegas”, explica. Gerente de operações de uma concessionária, Alessandro Pereira considera que estamos vivendo a epidemia da distração. “Antigamente, as pessoas apenas falavam ao celular. Hoje, dirigem digitando mensagens, o que aumenta o potencial risco de acidente", afirma.