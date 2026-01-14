Acesse sua conta
Vai a pé? Veja dicas de como voltar da Lavagem do Bonfim

Festa acontece na quinta-feira (15) na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:00

Lavagem do Bonfim mistura devoção e festa
Lavagem do Bonfim mistura devoção e festa em Salvador Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A tradição manda quem tem fé percorrer o trajeto entre a Conceição da Praia e a Colina Sagrada, durante a Lavagem do Bonfim, a pé. E talvez você até faça questão de manter a principal orientação da festa que acontece nesta quinta-feira (15). Mas e a volta? Se ainda não sabe como será o retorno para a casa, confira as dicas do CORREIO para não ter dor de cabeça. 

Quem quiser fazer o caminho de volta pela Baía de Todos-os-Santos, pode descer pela lateral da Basílica do Bonfim até a costa, onde barqueiros realizam a travessia de volta para o Comércio. O preço varia conforme o tamanho da embarcação, quantidade de pessoas e destino, a partir de R$ 50, em média. A viagem pode terminar no Comércio, Gamboa ou Barra.

Outra opção é o transporte público. Para atender o aumento do fluxo, 19 linhas regulares de ônibus operarão com horário estendido, até 0h, atendendo diretamente a área do evento. São elas: 1535 – Vista Alegre x Ribeira | 1662 – Base Naval x Ribeira | 1638 – Fazenda Coutos x Ribeira | 1608 – Paripe x Ribeira | 0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande | 0216 – Ribeira x Lapa | 0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira | 0213 – Ribeira x Federação | 0221 – Ribeira x Barbalho/Fazenda Garcia | 0214 – Massaranduba x Estação Hiper BRT | 0217 – Ribeira x Estação Hiper BRT | 0237 – Ribeira x Rio Sena/A. Santa Terezinha | 0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim | 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa | 1142 – Cabula VI x Ribeira (R2) | 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira | 1403 – Cajazeira 11 x Ribeira.

Além disso, foram disponibilizados 36 ônibus reguladores na Ribeira, posicionados no Largo do Papagaio, atuando das 13h às 22h. Já na Estação da Lapa, haverá 10 veículos reguladores, também das 13h às 22h, para atender possíveis picos de demanda e reduzir o tempo de espera dos usuários.

Filas de mototáxi serão montadas no Largo de Roma e na Rua Imperatriz, nas proximidades do Colégio São José. Também será disponibilizada fila de táxi ao lado da Praça Irmã Dulce, no espaço destinado ao estacionamento da Zona Azul, e ao lado da saída do terminal do ferry-boat, ampliando as opções de transporte para quem deixa a área do evento.

Durante a Lavagem do Bonfim, os ascensores urbanos funcionarão gratuitamente, facilitando o deslocamento entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O Elevador Lacerda estará em operação das 6h às 22h, enquanto o Elevador do Taboão funcionará das 6h30 às 18h30. Os planos inclinados também terão funcionamento especial: os Planos Inclinados Gonçalves e Liberdade/Calçada operarão das 6h às 19h; já o Plano Inclinado do Pilar, das 6h30 às 19h.

