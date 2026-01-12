FÉ E REMO

Lavagem do Bonfim pelo mar: cortejo de canoas havaianas sai da Praia da Preguiça nesta quinta

Todos os anos, devotos reúnem-se para remar cerca de 15 km da Praia da Preguiça ao Bonfim

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:53

Nova edição da ‘Remada do Bonfim’ é rota de lazer para baianos e turistas Crédito: Divulgação

A ‘Procissão Marítima do Senhor do Bonfim’ ganha um novo circuito pela Baía de Todos-os-Santos. Prevista para esta quinta-feira (15), a travessia que liga a Praia da Preguiça ao Bonfim será tomada por canoas havaianas em um percurso de aproximadamente 15 km (ida e volta). A ação faz parte da tradicional ‘Remada do Bonfim’, com saída às 5h30 do Comércio; e integra as atividades do Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a.

Unindo fé, esporte e lazer como parte da tradição anual do clube de remo, a prática da canoagem tem sido o destino de baianos e turistas, devido às altas temperaturas do verão. O percurso ganha ainda mais significado ao acompanhar à Lavagem do Bonfim, de acordo com a gestora do Kaiaulu, Lorena Lago.

“A Remada do Bonfim é uma tradição do clube, realizada todos os anos. A proposta é unir esporte, turismo e fé, oferecendo uma experiência diferente tanto para quem já pratica quanto para quem deseja conhecer a canoagem. É uma atividade segura, pensada para proporcionar conforto e tranquilidade aos participantes”, destaca Lorena.

