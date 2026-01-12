Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lavagem do Bonfim pelo mar: cortejo de canoas havaianas sai da Praia da Preguiça nesta quinta

Todos os anos, devotos reúnem-se para remar cerca de 15 km da Praia da Preguiça ao Bonfim

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:53

Nova edição da ‘Remada do Bonfim’ é rota de lazer para baianos e turistas
Nova edição da ‘Remada do Bonfim’ é rota de lazer para baianos e turistas Crédito: Divulgação

A ‘Procissão Marítima do Senhor do Bonfim’ ganha um novo circuito pela Baía de Todos-os-Santos. Prevista para esta quinta-feira (15), a travessia que liga a Praia da Preguiça ao Bonfim será tomada por canoas havaianas em um percurso de aproximadamente 15 km (ida e volta). A ação faz parte da tradicional ‘Remada do Bonfim’, com saída às 5h30 do Comércio; e integra as atividades do Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a.

Unindo fé, esporte e lazer como parte da tradição anual do clube de remo, a prática da canoagem tem sido o destino de baianos e turistas, devido às altas temperaturas do verão. O percurso ganha ainda mais significado ao acompanhar à Lavagem do Bonfim, de acordo com a gestora do Kaiaulu, Lorena Lago.

Igreja do Bonfim é cenário de lavagem histórica

Basílica do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO
Fitas do Senhor do Bonfim por Divulgação
Dona Josefa cumprindo a tradição das fitinhas do Senhor do Bonfim por Ascom - Hospital da Mulher
Lavagem do Bonfim reúne mais de um milhão de pessoas por Wuiga Rubini/GOVBA
Baiana na Lavagem do Bonfim por Paula Fróes/CORREIO
Baiana na Lavagem do Bonfim por Paula Fróes/CORREIO
Procissão marítima da imagem do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO
Lavagem do Bonfim reúne milhares de pessoas na Colina Sagrada por Betto Jr./Arquivo CORREIO
1 de 8
Basílica do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO

“A Remada do Bonfim é uma tradição do clube, realizada todos os anos. A proposta é unir esporte, turismo e fé, oferecendo uma experiência diferente tanto para quem já pratica quanto para quem deseja conhecer a canoagem. É uma atividade segura, pensada para proporcionar conforto e tranquilidade aos participantes”, destaca Lorena.

Leia mais

Imagem - Da neurociência ao inglês: conheça o novo projeto educacional da base do Bahia

Da neurociência ao inglês: conheça o novo projeto educacional da base do Bahia

Imagem - Herdeiro de Tiago? Ruan Pablo marca dois e inicia 2026 como destaque do Bahia

Herdeiro de Tiago? Ruan Pablo marca dois e inicia 2026 como destaque do Bahia

Imagem - Campeonato Baiano 2026: guia completo com os 10 times, formato e destaques

Campeonato Baiano 2026: guia completo com os 10 times, formato e destaques

SERVIÇO

  • Remada do Bonfim, do Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a
  • Onde - Praia da Preguiça – Salvador, BA
  • Quando - dia 15 de janeiro
  • Concentração - 5h
  • Saída - 5h30
  • Inscrições: Vagas limitadas. Informações e inscrições via @kaiauluvaa no Instagram, ou Whatsapp (71) 9 8419-6372.

Mais recentes

Imagem - Lesão de ligamento do joelho cresce entre adultos que praticam esporte por lazer; entenda

Lesão de ligamento do joelho cresce entre adultos que praticam esporte por lazer; entenda
Imagem - Conheça nove destinos brasileiros para praticar esportes náuticos neste verão

Conheça nove destinos brasileiros para praticar esportes náuticos neste verão
Imagem - Aumento no preço do estacionamento da Arena Fonte Nova revolta torcedores do Bahia

Aumento no preço do estacionamento da Arena Fonte Nova revolta torcedores do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou
01

Carlos publica foto de Bolsonaro de cueca em meio a crise de vômito e diz que saúde dele piorou

Imagem - Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa
02

Suzane von Richthofen é barrada ao tentar liberar corpo do tio, achado morto em casa

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
04

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa