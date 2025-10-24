Acesse sua conta
Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Serviço on-line permite solicitação rápida, mas exames médicos e biometria continuam presenciais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 23:31

divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola nesta quarta (23)
CNH Crédito: Ciretran

Esquecer a data de vencimento da CNH pode sair caro: dirigir com a carteira expirada por mais de 30 dias é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Para evitar transtornos e deslocamentos, motoristas de todo o país podem renovar a CNH sem sair de casa, utilizando os serviços digitais oferecidos pelos Detrans estaduais.

Embora a solicitação seja totalmente on-line, exames médicos e coleta de biometria continuam sendo obrigatórios presencialmente. Após a conclusão do processo e validação de todos os dados, o motorista recebe a CNH física em casa ou pode optar por retirá-la em posto autorizado. A CNH digital, por sua vez, já pode ser liberada pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
1 de 6
Passo a passo para renovar a CNH online

Acesse o site ou aplicativo do Detran do seu estado;

Faça login usando CPF ou cadastro no sistema;

Selecione a opção “Renovação de CNH”;

Preencha o formulário com número da CNH, endereço e telefone;

Agende a avaliação médica em clínica credenciada (exame geral, oftalmológico e psicológico para categorias C, D e E ou condutores profissionais);

Agende a coleta da biometria para foto, assinatura digital e impressões digitais (alguns estados permitem na clínica, outros exigem ida ao Detran);

Efetue o pagamento online via cartão ou Pix, conforme permitido pelo estado;

Após aprovação, receba a CNH pelos Correios ou retire em posto autorizado, com liberação da CNH digital pelo aplicativo.

Documentos necessários

Para solicitar a renovação sem sair de casa, você precisará de:

CNH anterior;

Documento de identificação com foto;

CPF;

Comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias.

Validade da CNH e exigências adicionais

A duração da habilitação segue a validade do exame médico:

10 anos para motoristas com menos de 50 anos;

5 anos para condutores entre 50 e 70 anos;

3 anos para quem tem mais de 70 anos.

O médico pode reduzir esse prazo, exigindo renovações mais frequentes. Além disso, todas as categorias exigem avaliação física e mental, enquanto motoristas das categorias C, D e E precisam passar por exame toxicológico. Profissionais com atividade remunerada ainda têm que realizar avaliação psicológica.

Atenção a pendências

Algumas situações impedem a renovação online: multas não quitadas, cassação da CNH ou outras irregularidades no histórico do motorista. Nesses casos, o serviço digital não é permitido, e o condutor precisa refazer todo o processo de habilitação.

Tags:

Cnh

