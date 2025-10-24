TRÂNSITO

Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Serviço on-line permite solicitação rápida, mas exames médicos e biometria continuam presenciais

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 23:31

Esquecer a data de vencimento da CNH pode sair caro: dirigir com a carteira expirada por mais de 30 dias é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Para evitar transtornos e deslocamentos, motoristas de todo o país podem renovar a CNH sem sair de casa, utilizando os serviços digitais oferecidos pelos Detrans estaduais.

Embora a solicitação seja totalmente on-line, exames médicos e coleta de biometria continuam sendo obrigatórios presencialmente. Após a conclusão do processo e validação de todos os dados, o motorista recebe a CNH física em casa ou pode optar por retirá-la em posto autorizado. A CNH digital, por sua vez, já pode ser liberada pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Passo a passo para renovar a CNH online

Acesse o site ou aplicativo do Detran do seu estado;

Faça login usando CPF ou cadastro no sistema;

Selecione a opção “Renovação de CNH”;

Preencha o formulário com número da CNH, endereço e telefone;

Agende a avaliação médica em clínica credenciada (exame geral, oftalmológico e psicológico para categorias C, D e E ou condutores profissionais);

Agende a coleta da biometria para foto, assinatura digital e impressões digitais (alguns estados permitem na clínica, outros exigem ida ao Detran);

Efetue o pagamento online via cartão ou Pix, conforme permitido pelo estado;

Após aprovação, receba a CNH pelos Correios ou retire em posto autorizado, com liberação da CNH digital pelo aplicativo.

Documentos necessários

Para solicitar a renovação sem sair de casa, você precisará de:

CNH anterior;

Documento de identificação com foto;

CPF;

Comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias.

Validade da CNH e exigências adicionais

A duração da habilitação segue a validade do exame médico:

10 anos para motoristas com menos de 50 anos;

5 anos para condutores entre 50 e 70 anos;

3 anos para quem tem mais de 70 anos.

O médico pode reduzir esse prazo, exigindo renovações mais frequentes. Além disso, todas as categorias exigem avaliação física e mental, enquanto motoristas das categorias C, D e E precisam passar por exame toxicológico. Profissionais com atividade remunerada ainda têm que realizar avaliação psicológica.

Atenção a pendências