SÃO PAULO

VÍDEO: homem é flagrado encostando pênis em adolescente em mercado de condomínio

O caso ocorreu em fevereiro deste ano, dentro de um mercado de autoatendimento onde a vítima e o suspeito moram, em Sorocaba (SP)

Metrópoles

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:59

Homem é flagrado encostando pênis em adolescente em mercado de condomínio Crédito: Reprodução

Um homem de 48 anos virou alvo de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após ser flagrado por câmeras de segurança encostando propositalmente o pênis em uma adolescente de 14 anos dentro de um mercadinho localizado em um condomínio em Sorocaba (SP).

As imagens mostram o momento em que a adolescente e o suspeito estão sozinhos no mercado de autoatendimento do residencial onde ambos moram. Com o celular no ouvido, ele parece estar em uma ligação e caminha de um lado para o outro atrás da garota.

