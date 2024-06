'RON CACHORRÃO'

Integrante do Baralho do Crime é preso em Minas Gerais

Líder de organização criminosa atuava em Camaçari e Região Metropolitana de Salvador

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:34

Ron Cachorrão Crédito: Ascom PC

Considerado pela polícia um dos mais perigosos criminosos do estado, Ronivaldo da Silva Araújo, o 'Ron Cachorrão', foi preso na terça-feira (25). Ele foi localizado na cidade de Itajubá (MG), durante a Operação Narke 2, e era o líder de uma organização criminosa do tráfico de drogas com atuação em Camaçari e Região Metropolitana de Salvador.

As investigações da Polícia Civil (PC) apontaram que Ron – integrante do Baralho do Crime desde 2018 – estava escondido no bairro Cruzeiro, na cidade mineira, e de lá continuava a demandar assassinatos e orientar comparsas.

Mais de uma dezena de homicídios em Camaçari ocorreram a mando do traficante, segundo a PC. A apuração do caso e a posterior captura do suspeito tiveram o auxílio da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Minas Gerais.

Durante o cumprimento do mandado, foi localizada também uma pequena quantidade de drogas, além de um caderno de anotações com a contabilidade do tráfico. O homem será recambiado para a Bahia.

Ainda na Operação Narke 2, um homem de 40 anos foi capturado em Vitória da Conquista. Investigado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido no bairro Cidade Maravilhosa, naquele município.