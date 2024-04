SEGURANÇA PÚBLICA

Baralho do Crime: membro de facção, 'Rei de Ouros' é preso em Itapuã

Ele estava com três mandados de prisão em aberto

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 16:26

Celso Gomes Carvalho Filho, mais conhecido como ‘Pito’, integrava uma organização criminosa e foi localizado em Itapuã Crédito: Divulgação

Integrante de um grupo criminoso com atuação em Pernambués, o homem estava com mandados em aberto por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico

Apontado como alvo prioritário da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA) por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o 'Rei de Ouros do Baralho do Crime' foi preso por uma equipe do Núcleo de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), nesta segunda-feira (15).

Com atuação no bairro de Pernambués, em Salvador, Celso Gomes Carvalho Filho, mais conhecido como ‘Pito’, integrava uma organização criminosa e foi localizado em Itapuã. Ele estava com três mandados de prisão em aberto, expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organizações Criminosas de Salvador.

Com os cumprimentos das ordens judiciais, ‘Pito’ vai passar por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ficará à disposição da Justiça.