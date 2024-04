POLÍCIA MILITAR

Suspeitos de roubos a ônibus são presos com arma falsa no Largo do Retiro

Um dos suspeitos realizava assaltos também nas proximidades da Rodoviária de Salvador.

Da Redação

Publicado em 13 de abril de 2024 às 10:02

Arma falsa apreendida com dupla Crédito: Divulgação/SSP-BA

Policiais militares do Batalhão Gêmeos prenderam dois homens suspeitos de realizar assaltos a ônibus e apreenderam uma pistola falsa, na noite de quinta-feira (11), na região conhecida como Largo do Retiro.

Os PMs realizavam ações de patrulhamento na região quando avistaram dois homens em um ponto de ônibus. Os indivíduos foram abordados, diante da suspeita dos policiais, e, com eles, foi encontrada uma réplica de pistola.

Aos militares, os suspeitos confessaram que utilizariam a arma falsa para cometer roubos em coletivos. Um deles já havia cometido outros delitos na mesma região e também nas proximidades da Rodoviária de Salvador.