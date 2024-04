SEGURANÇA

Integrante do 'Baralho do Crime' é morto em Simões Filho

O 11º integrante do 'Baralho do Crime' foi morto no último sábado (27) em Simões Filho, após ter resistido à prisão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o criminoso, ao ser localizado, atirou contra os policiais militares, que também começaram a fazer disparos.