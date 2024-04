LÍDER DE FACÇÃO

Polícias da Bahia e do Espírito Santo prendem 'Wolverine', o Valete de Copas do Baralho do Crime da SSP

O criminoso é responsável por assassinatos em cidades da Região Metropolitana de Salvador

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 18:37

Daniel dos Santos Silva, o "Wolverine" ou "Vovô Urso" Crédito: Divulgação

O líder de uma facção que ocupava a carta Valete de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança (SSP-BA) foi preso nesta quarta-feira (10), durante a Operação Arktos, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Daniel dos Santos Silva, o "Wolverine" ou "Vovô Urso", possuía três mandados de prisão em aberto e é o responsável por assassinatos em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O criminoso foi encontrado na cidade capixaba, que fica a 64 km da divisa com a Bahia. Com carro clonado e documento falso, Wolverine foi interceptado próximo ao Centro da cidade. Em seguida, ele foi apresentado na Delegacia de São Mateus em cumprimendo dos mandados de prisão em aberto e está à disposição da Justiça.

A operação contou com equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e das Polícias Civis da Bahia (Deic) e do Espírito Santo.

Há cerca de dois meses, as polícias ampliaram as investigações para localizar suspeito.

Segundo a SSP, o traficante levava uma vida acima de qualquer suspeita. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência utilizada como esconderijo.