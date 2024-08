FORAGIDOS

Buel: mais procurado pela polícia baiana entra para o Baralho do Crime

Outros quatro foragidos da Justiça foram incluídos na ferramenta da SSP-BA

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 11:08

Buel é procurado por tráfico de drogas e associação ao tráfico Crédito: Divulgação/SSP-BA

O Baralho do Crime, da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), foi atualizado, nesta segunda-feira (5). O naipe de ‘Copas’ do Baralho ganhou cinco novos foragidos da Justiça.

O novo ‘Rei de Copas’ é Anderson Souza de Jesus, conhecido como “Buel”, “Cris” ou “Esquerdinha”, que possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo investigações do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, “Buel” pode estar escondido no estado do Rio de Janeiro e é o principal fornecedor de armas para membros da organização criminosa que atua em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Além de dominar a venda de entorpecentes em várias localidades da capital baiana, ele também é o mandante de dezenas de homicídios.

“Buel” é considerado atualmente o alvo de maior prioridade da polícia baiana. A Secretária da Segurança Pública do Estado da Bahia e as forças policiais do Rio de Janeiro estão trabalhando de forma conjunta para capturar o foragido.

Outros foragidos

Gutemberg Santana de Oliveira, o “Guduval”, passa a ilustrar a carta ‘Dama de Copas’. Atuante nas cidades de Nazaré das Farinhas e Maragogipe, no Recôncavo Baiano, e no bairro de Valéria, em Salvador, o foragido tem mandados de prisão pelos crimes de homicídio, organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia, “Guduval” exerce a função de coordenador operacional da organização criminosa, sendo responsável pela logística de distribuição de drogas para a capital e outras cidades do Recôncavo baiano, como Saubara.

Guduval é foragido da Justiça Crédito: Divulgação/SSP-BA

Braço direito de Alan Santos Fonseca, o “Junior Pial” ou “JP”, atual ‘As de Paus’ do Baralho do Crime, “Guduval” foi alvo da Operação Araitak, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em setembro de 2022.

Haroldo é procurado por tráfico de drogas Crédito: Divulgação/SSP-BA

O novo ‘Valete de Copas’ é Danilo José de Jesus Silva, o “Haroldo”, apontado como a liderança do tráfico de drogas no bairro de Plataforma, principalmente nas localidades Conjunto Senhor do Bonfim e Bariri, em Salvador. Ele integra, pela segunda vez, a ferramenta, após a primeira inserção em setembro de 2017, na carta ‘Dois de Copas’.

Segundo informações apresentadas pelo Ministério Público, o grupo criminoso liderado por “Haroldo”, aproveitando-se do enfraquecimento das facções rivais, em decorrência de prisões, promoveu ataques com atuação de “bondes” (grupos de pessoas fortemente armadas), com o objetivo de expandir os pontos de venda de entorpecentes para os territórios localizados nos bairros de Alto da Terezinha e Itacaranha.

Ralado é foragido por tráfico de drogas e homicídio Crédito: Divulgação/SSP-BA

Na carta ‘Dez de Copas’ foi inserido Anderson Silva Fagundes, conhecido como “Ralado”. Integrante do mesmo grupo criminoso de “Junior Pial”, “Ralado” é procurado por homicídio e tráfico de drogas, com atuação em Valéria, bairro da capital e na região de Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

De Vitória da Conquista, a cerca de 500 quilômetros de distância da capital baiana, Judson Santos de Oliveira, o “Leozinho”, possui mandado de prisão por tráfico de drogas e passa a ilustrar a carta ‘Três de Copas’.