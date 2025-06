NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Clarice decide romper sua aliança com Zélia

Capítulo desta terça-feira (10) traz reviravoltas e tensão às vésperas do julgamento de Beatriz

No capítulo de hoje (10) da novela Garota do Momento, os desdobramentos do furto do colar Mystique continuam movimentando a trama. Clarice toma uma atitude drástica ao romper sua aliança com Zélia.>

Do outro lado, Sérgio e Alfredo mostram preocupação com o crescente sucesso do programa de Mariana, que pode abalar ainda mais os bastidores do núcleo midiático da novela. Em meio a esses conflitos, Beto tem uma conversa reveladora com Lígia e, na tentativa de apoiar Beatriz, reúne seus amigos no Gente Fina para mostrar que ela não está sozinha.>