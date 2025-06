NO INTERIOR DE SP

Após ser 'convidado a se retirar' dos EUA, tiktoker mais seguido do mundo surge no Brasil

Khaby Lame, que tem 162,2 milhões de seguidores na rede social, apareceu na cidade de Paulínia, em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:23

Khaby Lame Crédito: Reprodução

Influenciador mais seguido do mundo no TikTok, com 162,2 milhões de seguidores, Khaby Lame está no Brasil. O humorista senegalês-italiano publicou uma foto nas redes sociais direto da cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. A viagem acontece logo depois de o criador de conteúdo ser detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos por ter ultrapassado o prazo de permanência permitido por seu visto.>

Na noite da última segunda-feira (9), o tiktoker usou o Instagram para publicar uma foto ao lado de amigos brasileiros - incluindo o jogador de futebol Emerson Royal, que já integrou a Seleção Brasileira e atualmente atua como zagueiro do Milan, na Itália. Em outra postagem, Khaby aparece jogando basquete. O post, feito pelo empresário Kaique Ferreira, mostra o influenciador jogando contra Emerson.>

Segundo o jornal O Globo, Royal convidou o amigo para participar de uma partida beneficente na cidade de Americana, em São Paulo. O evento é organizado pelo vereador Paulo Eduardo Dias Junior (PSD), conhecido como Juninho Dias.>

"Mais uma novidade para a criançada! Desta vez, é o jogo entre os amigos do Emerson Royal e Khaby contra os amigos do Juninho Dias, nesta quarta-feira (11), às 19h, no campo society do Zanaga. Venham prestigiar!", anunciou, por meio do Instagram, o parlamentar. Ele foi investigado por tentativa de homicídio, em 2024, após se envolver numa confusão com outro homem na região do Jardim da Mata.>

Khaby Lame foi detido na última sexta-feira (6) no aeroporto internacional de Las Vegas e liberado no mesmo dia ao receber autorização para sair dos EUA por conta própria - a chamada saída voluntária. >

O tiktoker, que tem cidadania italiana, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos por "exceder os termos de seu visto". Ele estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de abril e, no início de maio, esteve em Nova York para participar do Met Gala, um dos principais eventos de moda do mundo.>