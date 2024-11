VEM AÍ?

Academia do Oscar posta foto de Fernanda Torres e brasileiros vibram: ‘Deem o Óscar para essa mulher’

A publicação celebrou a presença da protagonista de "Ainda Estou "Aqui" no "Governors Awards 2024"

Elis Freire

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 19:08

Fernanda Torres em @theacademy Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar, causou grande entusiasmo entre os brasileiros ao publicar uma foto da atriz Fernanda Torres nesta segunda (18), em seu Instagram oficial. A publicação celebrou a presença da atriz no "Governors Awards 2024", que aconteceu na noite de domingo (17), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz, protagonista de "Ainda Estou Aqui", produção brasileira escolhida para representar o país no Oscar, foi uma das convidadas do evento organizado pela Academia do Oscar para celebrar grandes ícones de Hollywood, .

A repercussão nas redes sociais foi imediata e os brasileiros vibraram com a presença da atriz no Instagram da chamada “Academia do Oscar". Os internautas exaltaram o talento de Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui" e solicitaram sua indicação e premiação como Melhor Atriz.

" ‘The Oscar goes to Fernanda Torres’ sim, estamos prontos!”, celebrou uma internauta repercutindo a frase em inglês utilizada na maior premiação do cinema internacional. “Deem o Oscar para essa mulher”, pediu outra fã.

Vitórias

A atriz, filha de Fernanda Montenegro, que também integra o elenco do longa brasileiro, já chegou a dizer que apenas a indicação do filme já seria uma grande vitória para o Brasil.

“Se chegar a acontecer, num filme pequeno em comparação com a indústria de cinema internacional, falado em português, já considero isso como um Oscar ganho!”, afirmou, em entrevista à Vogue.