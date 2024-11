BRASIL NO OSCAR

"Ainda Estou Aqui" arrecada mais de R$ 8 milhões de reais e lidera bilheteria nacional

O longa-metragem levou 358 mil pessoas às salas de cinema do país

Possível candidato do Brasil ao Oscar, o filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, estreou na liderança da bilheteria nacional e arrecadou R$ 8,6 milhões. Segundo dados do ComScore, coletados entre 7 e 10 de novembro, o longa-metragem levou 358 mil pessoas às salas de cinema do país.

O filme, que conta o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar, é o indicado brasileiro para tentar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. A atração de Walter Salles foi seguida de “Venom: A Última Rodada”, que contabilizou R$ 6,6 milhões, e “Operação Natal”, com R$ 5,3 milhões. No total, os 10 filmes mais vistos no período somaram R$ 30,2 milhões, levando 1,3 milhões de pessoas aos cinemas.