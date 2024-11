'VAMOS AO CINEMA'

Fernanda Torres dá recado aos fãs após post da Academia do Oscar; veja vídeo

Atriz foi às redes sociais, nesta terça-feira(19) e incentivou os seguidores a prestigiarem mais filmes nacionais

Elis Freire

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 14:35

Foto de Fernanda Torres em post da Academia do Oscar Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após receber post no perfil oficial da Academia responsável pelo Oscar, a atriz Fernanda Torres foi às redes sociais, nesta terça-feira(19), para dar um recado ao público. Em vídeo compartilhado no Instagram, a protagonista de "Ainda Estou Aqui” aparece dentro de carro, em Los Angeles, para incentivar os fãs a prestigiar o cinema nacional.

“Aproveite esse embalo do Ainda Estou Aqui e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E jajá vem aí O Auto da Compadecida 2. Então, aproveite o embalo do Ainda Estou Aqui, e vá para o cinema ter essas experiências com os outros”, defendeu.

" A superioridade desta moça! Não quer estar no topo sozinha, leva junto todo o cinema brasileiro !!!”, ressaltou uma internauta. “É a mãe da nação mesmo! Viva o cinema brasileiro”, celebrou outra fã. Veja vídeo:

Fernanda Torres em destaque

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação do Oscar, causou grande entusiasmo entre os brasileiros ao publicar uma foto da atriz Fernanda Torres nesta segunda (18), em seu Instagram oficial. A publicação celebrou a presença da atriz no "Governors Awards 2024", que aconteceu na noite de domingo (17), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz, protagonista de "Ainda Estou Aqui", produção brasileira escolhida para representar o país no Oscar, foi uma das convidadas do evento organizado pela Academia do Oscar para celebrar grandes ícones de Hollywood, .

A repercussão nas redes sociais foi imediata e os brasileiros vibraram com a presença da atriz no Instagram da chamada “Academia do Oscar". Os internautas exaltaram o talento de Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui" e solicitaram sua indicação e premiação como Melhor Atriz.