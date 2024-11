TELEDRAMATURGIA

Saiba o motivo que fez Fernanda Torres recusar o papel de Odete Roitman

Atriz tinha sido convidada para viver uma das personagens mais icônicas do remake de Vale Tudo

"Houve o convite lá atrás, mas fui percebendo que o filme Ainda Estou Aqui estava crescendo. Liguei e disse que não conseguiria, pois começaria em dezembro. Me informaram que talvez fosse possível adiar até março. Com o sucesso em Veneza, a situação mudou bastante. É tudo muito cansativo, e não me parecia viável começar um trabalho tão exigente já exausta", revelou.