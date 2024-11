VEJA VÍDEO

Brunna Gonçalves dá detalhes sobre escolha de nome do filho com Ludmilla: ‘Que dificuldade’

Anúncio da gravidez do casal foi feito durante o show da turnê Numanice 3, no último dia 9, em São Paulo

Elis Freire

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 15:22

Ludmilla e Brunna preferiram preservar a data de nascimento do bebê Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, deu detalhes sobre o processo de escolha do nome do seu primeiro filho com a cantora, anunciado em show no último dia 9. Nesta terça-feira (19), a bailarina revelou que o casal já está pensando no nome do herdeiro que está sendo gestado por Brunna.

Através dos stories do Instagram, ela contou que entrou em consenso com a esposa que o nome do bebê deve ser pouco comum e pequeno.Mas, Brunna explicou que está sendo difícil decidir como vão chamar a criança, principalmente se for um menino. “Estamos aqui na saga de escolher o nome para essa criança, gente. Que dificuldade..”, disse através do stories.

“De menino a gente mais ou menos sabe, estamos certas, mais ou menos, porque toda hora a gente muda, mas a gente gostou de um nome que a gente achou. Agora, de menina, está difícil“, contou.

A esposa de Ludmilla completou dizendo que tem sentido dificuldade em encontrar nomes criativos ou inéditos, mas que, se for menino, as duas já têm um ideal. “Porque a gente quer um nome pequeno e que quase ninguém tenha. A essa altura do campeonato, 2024, cheio de gente no mundo, a gente está querendo muito. Mas o de menino, não conheço ninguém com o nome que escolhemos“, explicou Brunna.

O anúncio da gravidez

A cantora Ludmilla e sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, anunciaram que estão esperando um bebê durante o show da turnê Numanice 3, realizado no último dia 9, em São Paulo.

Posteriormente, nas redes sociais da cantora e da dançarina, o casal fez uma brincadeira com o nome da turnê de Ludmilla: "Numababy a caminho".

No vídeo exibido no show e postado nas redes, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança. A pintura, que inicialmente não revela sua forma, transforma-se no desenho de um bebê. No momento em que a gravidez é anunciada, o vídeo ganha cores, simbolizando a nova fase na vida do casal.

As artistas estão casadas desde o fim de 2019. Para engravidar, as duas escolheram o método de fertilização chamado Recepção de Oócito da Parceira (ROPA); um óvulo de Ludmilla fecundado por um doador foi transferido para o útero de Brunna.