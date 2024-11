FAMOSOS

‘Agora somos três’, Ludmilla e Bruna Gonçalves anunciam gravidez

Cantora publicou um vídeo celebrando a chegada do primeiro filho

A cantora Ludmilla e a esposa dela, Bruna Gonçalves, vão ter o primeiro bebê. O anúncio na gravidez foi realizado no Instagram da artista com a frase “agora somos três”. Ludmilla e Bruna publicaram um vídeo celebrando a chegada do bebê, e nas imagens é possível ver Bruna acariciando a barriga.

Fãs e outros artistas comemoram a notícia, e desejaram parabéns e felicidades para as mamães. No vídeo, Ludmilla pinta uma tela e Bruna está dançando. As imagens são intercaladas com momentos de intimidade entre as duas e termina com a frase. “Agora ele está pronto para todo mundo saber”.