DESEJO OUSADO

Leticia Spiller revela desejo de um novo ménage à três

Atriz de 51 anos compartilhou detalhes íntimos sobre novas experiências sexuais em programa de Tata Werneck

Elis Freire

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 16:14

Letícia Spiller no Lady Night Crédito: Reprodução / Gshow

A atriz Leticia Spiller, de 51 anos de idade, fez revelações ousadas sobre sua vida sexual durante sua participação no Lady Night, programa comandado por Tata Werneck. A artista compartilhou detalhes íntimos de suas experiências e contou que após já ter experimentado um ménage à trois com uma mulher e um homem, agora tem a vontade de repetir com dois homens.

"Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora", revelou sem papas na língua, durante quadro do programa.

Letícia também comentou sobre sua rotina sexual. A atriz revelou ser adepta da masturbação, prática que faz parte de sua rotina: "Sim, bastante... nem todo dia, mas toda semana”, disse.

A atriz também falou sobre sua facilidade para atingir múltiplos orgasmos durante o sexo. "Várias vezes... tipo, às vezes até três, quatro, depende de quanto tempo durar [a transa]", contou.

Letícia está solteira desde o término do relacionamento com o diretor musical Pablo Vares, com quem esteve por sete anos.

‘Não morra sem provar Marcelo Novaes’

Letícia participou do Lady Night, programa disponível na Globoplay, no último dia 7. Na ocasião, a atriz Letícia Spiller se abriu com a apresentadora Tata Werneck e revelou ao público que Claudia Raia já ficou com seu ex-marido.

Em um determinado momento do programa, a artista disse que hoje em dia encorajaria suas amigas a ficarem com o ex-marido Marcello Novaes.