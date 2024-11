1 MÊS APÓS MORTE

Velório de Liam Payne será nesta quarta (20) e terá todos os integrantes do One Direction

Segundo jornal, os quatro integrantes do One Direction vão comparecer ao funeral de Liam Payne na Inglaterra. O cantor foi encontrado morto no mês passado, em hotel na Argentina



Elis Freire

Anna Luiza Santos

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 18:50

Integrante do One Direction Crédito: Shutterstock

O funeral do cantor Lil Payne deve acontecer na tarde desta quarta-feira (20), mais de um mês após a morte do astro em um hotel na Argentina. Segundo o jornal The Sun, todos os artistas do One Direction Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson marcarão presença na despedida do ex-integrante da banda.

O velório será reservado apenas para família e amigos mais próximos. "A família dele fez um esforço enorme para organizar o funeral e dar a ele a despedida que ele merece", disse um amigo da família ao jornal inglês.

“Liam pode ter sido um superstar global, mas para o Geoff e Karen, ele sempre será o menininho deles. Vai ser um dia incrivelmente difícil”, disse ainda a fonte que preferiu não se identificar.

Geoff e Karen Payne são os pais do cantor pop.

Morto há um mês

O corpo do cantor Liam Payne chegou ao Reino Unido nesta quinta-feira (07), três semanas após a morte do artista na Argentina. Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires.

Segundo o jornal inglês 'The Mirror', os restos mortais foram transferidos ao seu país de origem por seu pai, Geoff Payne, e chegou ao aeroporto Heathrow, em Londres, nesta manhã, às 7h49 (horário local).

O velório do ex-vocalista do One Direction deverá acontecer na Catedral de Saint-Paul em Wolverhampton, cidade em que o cantor cresceu. Fãs, amigos e familiares já se preparam para a última despedida.

