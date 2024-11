MORTO EM HOTEL

Corpo de Liam Payne será embalsamado na Argentina e transferido para funeral em Londres

Corpo do cantor do One Direction será transferido para Londres, onde será realizado o funeral do artista

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 15:00

Liam Payne Crédito: Reprodução/Redes sociais

O corpo do cantor Liam Payne, ex-One Direction, morto em outubro, será embalsamado antes de ser transferido para Londres. O corpo foi levado para fazer o procedimento nesse sábado (2), que deve durar 48 horas.

Segundo o jornal argentino “La Nación”, na próxima quarta-feira, o corpo será transferido para Londres, onde será realizado o funeral do artista.

Liam morreu após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, em Palermo, em Buenos Aires. Uma autópsia indicou que Liam Payne morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa, segundo informações do “Clarín”. Liam teve uma morte instantânea.

O cantor ganhou fama mundial ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, como parte da One Direction, formada em 2010 no reality show “The X Factor”.