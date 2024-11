FORNECIMENTO DE DROGAS

Polícia prende três suspeitos de envolvimento na morte de Liam Payne

De acordo com ABC News, dois funcionários do hotel são acusados de fornecer drogas para cantor; terceiro seria um amigo próximo

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 18:08

Liam Payne Crédito: Reprodução/Redes sociais

A polícia argentina prendeu nesta quinta (70 três suspeitos de envolvimento no óbito de Liam Payne, quase um mês após a morte do astro pop. O cantor, ex-integrante da banda One Direction, teria se sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Foram encontrados entorpecentes e álcool em seu organismo.

De acordo com a ABC News, as prisões foram de dois funcionários do hotel, que são acusados de fornecerem drogas para Payne. A terceira pessoa é um amigo, que seria o contato de emergência do cantor na Argentina.

O teste toxicológico apontou que o cantor Liam Payne ingeriu uma mistura de substâncias, conhecida como “cocaína rosa”. Apesar do nome, a droga não contém, necessariamente, cocaína, mas, sim, diversos outros entorpecentes, como MDMA, cetamina e 2C-B. A droga é encontrada na forma de pó ou um comprimido e é conhecida por sua cor rosa vibrante. Ainda foi encontrada metanfetamina no sangue de Payne.

Ao TMZ, fontes policiais de Buenos Aires informaram que ele ainda ingeriu cocaína e crack, antes de cair do terceiro andar do hotel CasaSur.

Segundo a autópsia, o britânico morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa.

Histórico com drogas

Liam Payne, que morreu no último dia 16 ao cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, teria buscado reabilitação das drogas, segundo informação revelada por amigo próximo ao jornal estadunidense Daily Mail. A fonte não identificada explicou que os amigos estavam preocupados com a situação do cantor, que devia ter recaído novamente ao uso abusivo de drogas.

“Liam estava limpo há semanas. Ele tinha ido para a reabilitação mais de uma vez. Ele tinha feito tratamento no Reino Unido e na Califórnia”, afirmou o rapaz próximo ao ex-integrante da banda One Direction.