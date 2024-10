DROGAS NÃO CONFIRMADAS

Liam Payne: novo promotor assume caso e diz que exames toxicológicos ainda não foram concluídos

A investigação da morte de Liam Payne passou a ser liderada pelo promotor argentino Andrés Madrea nesta semana, com atenção ao pai do cantor, Geoff Payne. O ex-integrante da banda One Direction morreu na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina