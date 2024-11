DESPEDIDA

Corpo do cantor Liam Payne é levado para funeral em Londres

O ex-vocalista do One Direction morreu em Buenos Aires, após cair do terceiro andar de hotel

A Anna Luiza Santos

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 17:58

Liam Payne Crédito: Reprodução

Após 3 semanas do seu falecimento, o corpo do cantor britânico Liam Payne está sendo transferido para sua terra natal, em Londres, nesta quarta-feira (06). Os restos mortais do astro pop saíram do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com destino final na catedral de Saint-Paul, em Wolverhampton, onde familiares, amigos e fãs terão a oportunidade de prestar suas últimas homenagens.

A repatriação, prevista para acontecer entre hoje e até sexta-feira (08), está sendo realizada pelo voo 248 da British Airways, em conjunto com a Embaixada Britânica em Buenos Aires e os familiares do ex-vocalista do One Direction.

De acordo com os laudos médicos e investigação policial, Payne morreu de traumatismo múltiplo e hemorragia interna devido à queda do terceiro andar do hotel onde estava curtindo as férias. Chegando em Londres, o corpo de Payne ainda passará por outros relatórios toxicológicos e laboratoriais para checar se a queda do terceiro andar foi provocada após o uso excessivo de drogas e outras substâncias.