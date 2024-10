POSSÍVEL RECAÍDA

Amigo de Liam Payne revela que o astro tinha passado por um processo de reabilitação das drogas

Fonte próxima não identificada afirmou ao Daily Mail que os amigos do cantor planejavam uma intervenção, caso o cantor tivesse uma recaída

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 22:37

Liam Payne Crédito: Reprodução

Liam Payne, que morreu no último dia 16 ao cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, teria buscado reabilitação das drogas, segundo informação revelada por amigo próximo ao jornal estadunidense Daily Mail. A fonte não identificada explicou que os amigos estavam preocupados com a situação do cantor, que devia ter recaído novamente ao uso abusivo de drogas.

“Liam estava limpo há semanas. Ele tinha ido para a reabilitação mais de uma vez. Ele tinha feito tratamento no Reino Unido e na Califórnia”, afirmou o rapaz próximo ao ex-integrante da banda One Direction.

O amigo de Liam prosseguiu para o Daily Mail: “Ele tinha sido recentemente levado por um novo psiquiatra na Flórida. Todos ao redor de Liam esperavam que ele estivesse no caminho da recuperação”. Ele lamentou a recaída e informou que os amigos planejavam uma intervenção, caso isto acontecesse.

A fonte, que preferiu não se identificar, destacou que Liam Payne estava sem utilizar nenhum tipo de entorpecente antes de se instalar na acomodação. O homem acredita que alguém passou a levar drogas para Liam no hotel.

“Ele foi para a Argentina para renovar seu visto para os EUA, onde teve que passar por exames médicos por causa de seu histórico com álcool e drogas. Os resultados dos testes foram bons”, ressaltou.

Dois funcionários do hotel estão sendo investigados. Segundo as investigações, eles teriam levado narcóticos para o cantor dentro de caixas de sabonete, que foram encontradas por policiais na mesa do quarto.

Segundo a ABC News, foram encontrados traços de crack, cocaína e metanfetamina no exame toxicológico do artista, além de cocaína rosa", ketamina, benzodiazepina e MDMA.

As autoridades também teriam encontrado um tubo de alumínio improvisado para o consumo de drogas dentro do quarto de Liam.

Relembre o caso

O artista foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal argentino La Nación, o astro pop morreu após cair do terceiro andar do hotel, localizado no bairro de Palermo.

Agentes da Delegacia 14B receberam uma denúncia de um homem agressivo, possivelmente sob efeito de drogas. Uma equipe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) esteve no local e constatou o óbito. Chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti informou que o artista sofreu uma queda de treze a quatorze metros e não houve possibilidade de reanimação.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", explicou ao portal TN.

Em carreira solo desde 2016, Liam Payne ganhou notoriedade com boyband britânica One Direction. O grupo, além de Liam, contava com Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan. A banda teve início em 2010 e acumula 42,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify mesmo após sete anos do término.