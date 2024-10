EXAME TOXICOLÓGICO

Liam Payne estava sob efeito de crack, cocaína e metanfetamina no dia da morte, diz site

o cantor havia consumido "cocaína rosa", uma mistura de drogas sintéticas, além de ketamina, benzodiazepina e MDMA

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 15:19

Liam Payne Crédito: Divulgação

Liam Payne estava sob efeito de diversas drogas quando faleceu na última quarta-feira (16). O britânico caiu do terceiro andar de um quarto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, Argentina, e veio a óbito. Segundo a ABC News, foram encontrados traços de crack, cocaína e metanfetamina no exame toxicológico do artista.

De acordo com o site, o cantor havia consumido "cocaína rosa", uma mistura de drogas sintéticas, além de ketamina, benzodiazepina, MDMA, entre outras substâncias. As autoridades também encontraram um tubo de alumínio improvisado para o consumo de drogas dentro do quarto de Liam. O corpo do cantor permanecerá na Argentina até a conclusão das autópsias.

Relembre o caso

O artista foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal argentino La Nación, o astro pop morreu após cair do terceiro andar do hotel, localizado no bairro de Palermo.

Agentes da Delegacia 14B receberam uma denúncia de um homem agressivo, possivelmente sob efeito de drogas. Uma equipe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) esteve no local e constatou o óbito. Chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti informou que o artista sofreu uma queda de treze a quatorze metros e não houve possibilidade de reanimação.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", explicou ao portal TN.

Em carreira solo desde 2016, Liam Payne ganhou notoriedade com boyband britânica One Direction. O grupo, além de Liam, contava com Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan. A banda teve início em 2010 e acumula 42,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify mesmo após sete anos do término.