CENTRO HISTÓRICO

Esposa de Paquetá grava stories falando que tirou joias para ir ao Pelourinho

Duda Fournier afirmou estar com medo de assaltos em Salvador

Junto aos jogadores da Seleção Brasileira que enfrentarão o Uruguai nesta terça-feira (19) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a esposa de Lucas Paquetá, Duda Fournier, desembarcou em Salvador. Em solo soteropolitano, a influencer gravou um vídeo afirmando estar com medo de assaltos na cidade.

O vídeo, inicialmente, deveria ser postado apenas no ‘close friends’, seção privada do Instagram. A própria Duda inicia a gravação afirmando que não iria postar para o público, mas o conteúdo acabou vazando e viralizou nas redes sociais.

Acompanhada de uma amiga que quer levá-la para conhecer pontos turísticos de Salvador, Fournier criticou o Centro Histórico da cidade. “Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os meus adereços, até o brinco, com medo de alguém vir e arrancar a minha orelha”, debochou.