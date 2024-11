BRASIL X URUGUAI

André celebra retorno com a Seleção após sair de casa aos 10 anos com sonho de ser jogador: 'Passa um filme na cabeça'

Volante nasceu no distrito de Algodão e passou pela base do Bahia antes de brilhar no Fluminense

Quando entrar em campo na Fonte Nova, nesta terça-feira (19), às 21h45, com a camisa da Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, certamente um filme passará pela cabeça do volante André. O momento mágico concretizado agora era um sonho, por vezes distantes, do então garoto que cresceu em Algodão, distrito da pequena cidade de Ibirataia, a 344 km de Salvador, e desembarcou na capital baiana com o sonho de se tornar um jogador profissional.

Essa não será a primeira vez que André jogará pela Seleção, mas será a estreia do baiano em casa. Com a certeza de que a família estará acompanhando tudo nas arquibancadas da Fonte Nova, a emoção toma conta do jogador.

"Com certeza. Essa convocação está sendo muito especial para mim. Quando a gente estava vindo do aeroporto, passamos por trás de onde eu morava. Uma quadra de barro que eu jogava", disse o volante.

André brilhou no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense, onde conquistou o título da Libertadores e ganhou as primeiras chances na Seleção. Hoje, ele defende o Wolverhampton, da Inglaterra, mas foi em Salvador que o garoto deu os primeiros passos no futebol.

André teve o talento indentificado pelo ídolo e ex-jogador do Bahia Beijoca durante uma peneira. Na época o menino de apenas dez anos era atacante e foi levado para base tricolor. No Fazendão (antigo CT do clube), conviveu com jogadores como o volante Danilo, ex-Palmeiras e o atualmente no Nottingham Forest-ING, e o atacante Biel, de quem foi companheiro também no Fluminense. Hoje, Biel defende o próprio Bahia.

As boas atuações renderam um convite do Fluminense e o garoto, aos 11 anos, mudou mais uma vez e seguiu rumo ao Rio de Janeiro, onde foi lapidado, trocou de posição em campo e se transformou em uma das maiores revelações da equipe carioca nos últimos anos.

“Então passa um filme na cabeça, saber que fiz a escolha certa. Saí de casa com dez anos atrás de um sonho, e, hoje, ter a certeza que deu certo é muito gratificante. Então, para fechar tudo com chave de ouro, essa vitória, o time jogar bem, o Brasil estar sempre no destaque e não só ganhar, mas ganhar e convencer. Então está todo mundo focado para isso, todo mundo empenhado e tenho certeza que no final vai dar certo”, completou o jogador.

Titular em cinco jogos das eliminatórias, André não participou do empate com a Venezuela, na semana passada, em Maturín, e diz que ainda não conversou com Dorival Júnior sobre uma possível titularidade. Como Gerson virou dúvida na equipe, o volante baiano segue na briga por uma posição.