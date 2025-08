INVESTIGAÇÃO

Golpe de R$ 500 mil em idosos com falsa viagem religiosa é investigado na Bahia

Excursão prometia peregrinação por santuários na Europa com acompanhamento de padre

Os pacotes, vendidos em 2024 por uma empresa que, segundo a polícia, é fictícia, ofereciam uma excursão de 15 dias por Portugal, Itália e França. A proposta incluía visitas a santuários marianos e prometia até a presença de um padre como guia espiritual durante toda a jornada. A viagem foi anunciada como um momento de fé e reflexão, com embarque inicialmente previsto para novembro deste ano.>

Segundo reportagem da TV São Francisco, os valores individuais da viagem eram de R$ 26.620. Os pagamentos foram feitos de diferentes formas: parte dos idosos quitou à vista, enquanto outros optaram pelo parcelamento em até 10 vezes, com vencimentos entre janeiro e outubro. As vítimas são de pelo menos três estados e, em sua maioria, têm ligação com comunidades católicas e grupos de peregrinação.>