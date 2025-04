OPORTUNIDADE

Banco do Brasil lança edital de R$ 120 milhões para seleção de projetos culturais; veja detalhes

Iniciativas podem compor a programação das cinco unidades do Centro Cultural Banco do Brasil ao longo dos próximos dois anos

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2025 às 16:18

Banco do Brasil Crédito: Reprodução

O Banco do Brasil lançou, nesta terça-feira (8), o Edital de Patrocínio Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 2026-2027, com objetivo de selecionar projetos que poderão ser patrocinados. Ao todo, serão destinados R$ 120 milhões em dois anos, valor que representa um aumento de 20% em relação ao edital anterior. >

O projeto contemplará a programação de cinco unidades do BB, localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e, pela primeira vez no Edital, Salvador. O Banco do Brasil realizará cursos presenciais de capacitação pelo país para produtores culturais. Cada encontro terá duração de um dia, em que serão apresentados o CCBB, o edital de patrocínio, o processo de inscrição, os benefícios da Lei Rouanet, a aprovação de projetos junto ao Ministério da Cultura, entre outros. O objetivo é disseminar e democratizar o acesso ao edital em todas as regiões do país e por produtores dos mais variados portes.>

Os locais e horários de cada curso e como participar deles serão divulgados oportunamente e estarão disponíveis no site. Para garantir que todos os produtores culturais brasileiros tenham acesso às informações, o BB disponibilizará em seu canal no YouTube vídeos e tutoriais de destaques que ocorrerem nos cursos presenciais.>

“O CCBB é uma expressão do nosso compromisso com a cultura brasileira. Queremos abrir espaço para iniciativas que proporcionem experiências significativas ao público. No último edital quase metade dos projetos tratou de temas que envolveram diversidade, inclusão e ações ambientais. Acreditamos que a cultura transforma e nossa intenção é fortalecer ainda mais a conexão dos brasileiros com a cultura em todas as suas formas”, afirma Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil.>

As inscrições para o edital são gratuitas e podem ser realizadas no site. Podem participar pessoas jurídicas e pessoas físicas com projetos nas áreas de exposição, artes cênicas, música, cinema e educação/mediação, que possam ser realizados em uma ou mais unidades do CCBB. O prazo para envio vai até 26 de maio, com divulgação do resultado no último trimestre de 2025.>

Os projetos serão examinados por uma comissão interna do Banco do Brasil, com a participação de pareceristas externos, baseados em critérios como relevância conceitual e temática, aderência às áreas e segmentos que o BB apoia, viabilidade financeira e técnica, além de acessibilidade para os diversos públicos.>